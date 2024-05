Muda grade de shows da 29ª Fetexas (vídeo)

Por causa de recomendação do Ministério Público

Exclusivo: Houve alteração na agenda de apresentações artísticas da 29ª edição da Fetexas, que será agora entre 18 a 21 de julho (de quinta-feira a domingo) no Centro de Eventos de Jacarezinho.

No dia 17 (quarta-feira) seria a exibição de Maiara & Maraísa, que não será mais realizado em função de recomendação do Ministério Público porque no ano passado a festa também foi promovida em quatro dias , “algum político da oposição poderia entrar na Justiça Eleitoral alegando ter sido prejudicado por mais um dia, então melhor ser prudente”, assinalou o prefeito Marcelo Palhares.

A reportagem procurou Airton Setti, presidente da Comissão Organizadora da Fetexas, e ele confirmou a informação, adicionando a grade oficial, que é esta:

Quinta-feira- Ana Castela (vídeo);

Sexta – Jair Supercap, Kamisa 10 e Péricles;

Sábado – Eduardo Costa e

Domingo – Patati Patatá e Hugo e Guilherme.