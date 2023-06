Mulher colide contra barranco em Ribeirão do Pinhal (veja vídeo)

Ela tem 39 anos e viajava no trecho entre Jundiaí do Sul

Conforme dados colhidos no local, viajava o Hyundai/Hb20 (placas de Ourinhos/SP) pela PR-218 em Ribeirão do Pinhal quando às 13h50m desta terça-feira, dia seis, a motorista (39 anos) perdeu o controle chocando-se contra barranco à margem esquerda da rodovia, base seu sentido tráfego.

Aconteceu no KM 88 no trecho entre Jundiaí do Sul e ela socorrida e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora das Graças, unidade de saúde ribeiro-pinhalense.

Não foi realizado teste de etilômetro porque a condutora estava hospitalizada. O tempo estava bom em pista dupla decrescente.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.