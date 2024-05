Mulher confessa ter tentado assassinar Isabelly por ciúmes

Autoria surpreende a população

A não ser que seja uma pessoa doente e em surto, mas a criminosa que jogou soda cáustica com água em Isabelly Ferreira (foto abaixo), de 23 anos, é uma mulher cujo nome é Débora Custódio (fotos acima)..

Em torno de cinco horas da madrugada desta sexta feira, dia 24, ela foi localizada pela Polícia Militar pedindo socorro – dizendo estar sendo perseguida por quatro homens – no pátio do Jacarezinho Palace Hotel, na rua Prof. Arlindo Bessa, centro da cidade.

Ela, que tem um filho de dois anos e meio, estava com uma calça, apreendida e usada por ela no momento do ato, segundo disse, e informou que a peruca deixou nas proximidades (mas, não foi encontrada pela PM).

Afirmou ainda que estava escondida depois de cometer a tentativa de assassinato, (quarta-feira às 11h19m) causada por ciúmes. do ex-marido, que está preso na cadeia local.

A Polícia Civil recebeu a moça, que permanece encarcerada.