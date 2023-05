Mulher passa mal e bate em carro HOJE (assistam três vídeos)

No início da tarde na avenida Frei Guiherme Maria

No início da tarde desta segunda-feira, dia 15, uma mulher de Jacarezinho dirigindo sozinha seu Hyundai Creta sentiu-se mal (instabilidade na pressão arterial), perdeu o controle do veículo e colidiu contra a traseira de um Chevrolet Tracker, conduzido por uma moça. Aconteceu na avenida Frei Guilherme, em torno de 14h20m no centro de Santo Antônio da Platina.

O acidente, atendido pelo corpo de bombeiros e Polícia Militar, atraiu dezenas de curiosos.

A motorista foi atendida e amparada por populares e relatou ter desmaiado, mas passa bem, apesar de lesões leves.

No carro atingido, uma mãe e sua filha (instalada na cadeirinha) pararam e passariam em cima de uma lombada quando houve a batida. Elas não se machucaram.