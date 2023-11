Mulher pega arma do marido, mata e chama a PM para se entregar

Leu mensagens no celular dele e assassinou por ciúmes

Às 3h15m deste sábado, dia 25, ocorreu homicídio numa casa da Rua 4 do Conjunto Álvaro de Abreu, em Santo Antônio da Platina. A solicitante que chamou a PM confessou ter sido ela, esposa, quem tirou a vida de Adam Henrique Cândido Moreti (foto) por motivos passionais.

De acordo o que a reportagem apurou, o rapaz saiu da cadeia recentemente, e após uma discussão inicial com a mulher, e com sua pistola, entrou em luta corporal.

Só que a moça conseguiu tomar a a arma.

A indisposição diminuiu.

Estavam se reconciliando, por causa da mensagem no WhatsApp que ele recebeu no momento em que conversavam.

Adam deitou-se relaxado na cama e deixou a Taurus calibre 9mm no criado mudo. De novo, a moça viu conversas supostamente comprometedoras e não teve dúvidas: efetuou disparos à queima roupa.

O óbito foi imediato.

Em seguida saiu com seu filho (menino de dois anos) e foi a pé até a residência de sua irmã.

Assim que a viatura chegou ao local do crime, ela levantou e abanou as mãos, se identificou e entregou a arma, ainda com 17 munições intactas. No bolso de sua jaqueta havia dois carregadores.

Estava acompanhada da irmã, que passou a cuidar da criança devido estado emocional abalado.

O corpo encontrado deitado na cama em decúbito dorsal, ensanguentado.

Acionadas Polícia Civil a a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML de Jacarezinho.

A jovem, encaminhada ao pronto socorro para atendimento médico e posteriormente entregue na 38ª delegacia de Polícia Civil, com a arma e os celulares de ambas as partes para os procedimentos cabíveis.

A criança permaneceu sob cuidados da irmã.

A assassina está agora encarcerada numa cela do Departamento da Polícia Penal platinense. Essa cadia é específica para detentas.

Mais detalhes ao longo deste sábado.