Mulher é presa por embriaguez na 092

Ela dirigia um VW/Fox com placas de Barra do Jacaré

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente na PR-092, neste domingo (27), em Andirá.

Um VW/Fox, de Barra do Jacaré, conduzida por mulher (34 anos), trafegava na Rodovia no sentido de Andirá à Barra do Jacaré e o atingir o Km 367 colidiu frontalmente com um caminhão M. Benz / LS 1935, de Piraí do Sul, que transitava em sentido oposto, dirigido por homem de 61 anos.

A condutora do Fox foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Andirá, pois foi constatada embriaguez.

Nenhum dos dois ficou ferido.