Moça rouba mas é PRESA EM IBAITI

Já havia feito compras

A PM realizava no fim de semana patrulhamento na Rua Paraná, região central de Ibaiti, quando foi abordada por um cidadão que relatou ter sido vítima de roubo por uma mulher vestindo blusa de toca.

Diante da denúncia, iniciadas buscas e localizada a criminosa no interior de um estabelecimento comercial. Questionada sobre os fatos, negou envolvimento. No entanto, uma atendente informou que a abordada possuía um cartão de crédito com o qual realizou uma compra de R$ 706,00 em produtos.

A equipe encontrou na manga esquerda da blusa a quantia de R$1.800,00 em notas de R$ 100,00, provenientes de um saque realizado na conta da vítima. Além disso, havia R$ 52,00 trocados, um batom e um isqueiro.

A Polícia Militar procedeu à recuperação dos bens furtados e deteve a mulher, reforçando seu compromisso na preservação da ordem e segurança da população Ibaitiense.