Mulheres do AGRO fazem surpresa para instrutora do SENAR

Simone Valério Silva se emocionou

Simone Valério Silva é a nova instrutora na área jurídica do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em Santo Antônio da Platina e região. Celiane Dionísio, secretária-executiva do Sindicato Rural Patronal detalhou ter sido promovida uma homenageada para a advogada.

Nas fotos estão Simone, que integra a Comissão de Mulheres do Agro, junto com Jeniffer Cristiana da Silva, Christiane Alves dos Santos, Juliana Franco de Medeiros Coutinho, Edna Maria Campos dos Reis, Gisele Dias Pedroza, Susanne Reich Ramos, Lélia de Paula Lenz César Gaudêncio, José Afonso Júnior e João Cláudio Gaudêncio.

O Senar proporciona mudança de atitude do produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros. E tem a missão de realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica e as atividades de Promoção Social, contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo.