Municípios da AMUNOP terão economia

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, e o presidente da AMUNOP (Associação dos Municípios e destacaram os avanços obtidos na PAUTA MUNICIPALISTA para todos os municípios de todo o Estado e, em especial, os do Norte do Paraná.

Estimativa feita pela AMP aponta que apenas com a Lei Nº 14.784/23, aprovada pelo Congresso Nacional, os 21 municípios da AMUNOP terão uma economia de R$ 46.299.212,71 em 2024. Deste total, R$ 46.040.131,00 referem-se aos 19 municípios com RGPS (Regime Geral de Previdência Social) e R$ 259.081,71 aos dois que possuem RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). No caso das 399 cidades do Paraná, a economia total será de R$ 674.398.837,10.

“Apenas no caso de Cornélio Procópio, maior município da região e sede da AMUNOP, a economia será de R$ 10.036.063,91”, destaca Edimar, que recebe o apoio de Amin e dos prefeitos e prefeitas da região. Aprovada pelo Congresso Nacional em 2023, a Lei 14.784/2023 diminuiu para 8% a alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos municípios.

Edimar convocou os prefeitos e prefeitas do Paraná e da AMUNOP para a mobilização nacional que será promovida pela CNM, em Brasília, em julho. “Como secretário-geral da CNM, ao lado do presidente Paulo Ziulkoski, estamos articulando esta grande mobilização, que vai intensificar a luta pela pauta municipalista e ampliar os benefícios dos municípios do Paraná e da AMUNOP”, disse.