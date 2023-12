Musical “A Bela e a Fera” lota Casa da Cultura Platinense

No centro de Santo Antônio da Platina

Espetáculo musical A Bela e a Fera, da escola de dança Espaço Mover, foi apresentado no sábado, dia nove, na Casa da Cultura Platinense, com a direção de Maria Eduarda Bufalari, com lindas apresentações de balé durante os intervalos da apresentação.

O teatro musical foi composto pelos seguintes atores: Ana Lia Manzini (Bela), Victor Fontana (Fera), Giovanni Henrique Guidelli (Gaston), Gustavo Gerlack (Lefou), Pedro Manzini (Morris), Hernandez Souza (Candelabro Lumière), Helena Vale Bertolini (relógio), Helena Maiorino (Plumete), Viviane Moraes (bruxa, Ágatha e cidadã de Vileneve) Lígia Lunardi (cidadã de Vileneve) e Maria Cláudia Lunardi de Cuffa (xícara Zip).

Ao todo, foram cinco meses de ensaio (cinco dias por semana).

A peça conta a história de Bela, uma linda jovem de Vileneve e que é diferente de todas as garotas, principalmente por tentar alfabetizar as crianças, por gostar muito de ler livros, entre outras coisas. E por ser tão boa e ter tanta beleza, um homem chamado Gaston se apaixona por ela e fará de tudo para conquistá-la, mas um jovem príncipe que sofreu uma maldição e virou uma fera e entra, assim a história de amor tem início.

Muita ação e aventura nessa brilhante adaptação da comovente história da Disney.

Muitos que assistiram saíram pedindo mais atrações como essa na cidade, e a Casa da Cultura ficou lotada, foi um grande sucesso. A próxima apresentação será em Conselheiro Mairink, no dia 17 de dezembro (domingo que vem).