Mutirão de emissão de carteirinha para AUTISTAS EM SAP

Será no Centro de Referência de Assistência Social

Nesta quinta-feira, 25, será realizado o Dia D para emissão de carteirinha de para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A carteira tem por finalidade a garantia do direito das pessoas com TEA.

O horário será das 08h30 às 11h30m, no CRAS, Rua Vereador José Ritti, 47, Vila Ribeiro.

São necessários os seguintes documentos: