Natal: Mais de R$ 20 mil em vales-compra EM JACAREZINHO

Campanha será diferente este ano em Jacarezinho

O Natal está se aproximando e a Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) preparou uma surpresa para tornar esta temporada ainda mais especial.

A campanha “Natal Luz Show de Prêmios ACIJA 2023” oferece mais de R$ 20 mil em vales-compra esperando por você.

Para participar é fácil: a cada R$ 100 em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer aos prêmios. Basta seguir estes simples passos:

1. Faça suas compras nas lojas participantes.

2. Receba um cupom para cada R$100 em compras.

3. Leia o QRCODE e cadastre no site www.nataldeluzacija.com.br

A “Natal Luz Show de Prêmios ACIJA 2023” oferece uma oportunidade incrível de ganhar vales-compra nos valores de: R$ 5 mil, R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 100.

Inovação – Em 2023, a campanha traz uma inovação emocionante: os cupons terão um QRCODE que deve ser lido por um aplicativo no seu celular para efetuar o cadastro do consumidor. Além disso, o cupom receberá um código (numeração possível de ser sorteada) no site da campanha www.nataldeluzacija.com.br, tornando-o elegível para concorrer aos vales-compra.

O QR Code também esconde uma surpresa: uma “raspadinha” virtual que lhe dá a chance de ganhar vales-compra instantâneos da própria loja onde você fez a compra. A diversão e as recompensas estão garantidas!

Participe e Celebre o Natal com a ACIJA. Não perca a chance de tornar o seu Natal ainda mais especial. Participe do “Natal Luz Show de Prêmios ACIJA 2023” e concorra a vales-compra incríveis. Celebre as festas de fim de ano com presentes que vão alegrar o seu coração. Boas compras e boa sorte!

Para obter mais informações sobre a campanha e a lista de lojas participantes, visite o site www.nataldeluzacija.com.br ou entre em contato com a ACIJA.

ACIJA – A entidade tem como objetivo fortalecer o comércio local e promover o desenvolvimento econômico do município. Através de parcerias estratégicas e ações integradas, a ACIJA trabalha incansavelmente para impulsionar os negócios locais e proporcionar benefícios aos membros da comunidade.