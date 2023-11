Noiado, chama PM para impedir ação de “INVASOR” em Ibaiti

Elemento chapado estava com pavor de suposta invasão

Nesta terça feira, dia sete, por volta das 7h40, a PM foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência onde três pessoas tentavam invadir uma casa, em Ibaiti.

Chegando no local, os policiais se depararam com quem fez o acionamento, com sinais visíveis de uso de entorpecentes e com fala desconexa, sem sentido. Quando questionado, afirmou ter usado cocaína. Essa droga causa sensações de pânico e perseguição. Por isso, os viciados são chamados de “Noia” em referência à “paranoia”.

Ainda assim, insistiu que tinham tentado invadir sua residência, mostrando imagens de um circuito de monitoramento, que não flagrara a presença dos 3 supostos autores ou sua tentativa de violação de domicílio.

O solicitante, então, informou ter efetuado 2 disparos de arma de fogo contra os que estariam tentando invadir o imóvel. Após, encontrado o revólver calibre .32, em situação irregular.

Dada voz de prisão para o indivíduo, visto a posse irregular de arm e fora encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o objeto, apreendido.