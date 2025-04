Noite Carismática na CASA de ENCONTRO

É com grande alegria que os membros da Comunidade Proclamai convidam para a Noite Carismática de Abril, um momento especial de oração, louvor e comunhão com Deus. O evento será realizado na Casa de Encontro Dom Pedro Filipak, situada na BR-153, nº 44, em Santo Antônio da Platina, a partir das 19h30m.

Sob a liderança do fundador, Padre Marcos Paulo, e do querido Frei Wilson Balbino, juntamente com os Missionários da Proclamação, essa será uma oportunidade única de vivenciar a presença de Deus. Com muita alegria e fé, todos se reunirão para interceder pela libertação das famílias e receber as bênçãos divinas.

”A Comunidade Proclamai espera cada irmão e irmã de braços abertos, prontos para acolher todos que desejam se unir a nós em oração. Incentivamos você a organizar uma caravana com amigos e familiares, pois juntos somos mais fortes e podemos clamar por graças e milagres. Venha, Santo Antônio da Platina e região, e junte-se a nós nesta noite de muita espiritualidade, louvor, amor e alegria. Sua presença é fundamental para que possamos clamar a força do alto e a paz que só Deus pode oferecer para as nossas famílias. Esperamos por vocês”, afirma frei Wil Balbino.