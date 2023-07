Norte é destaque na soja para Paranaguá

Dados mostram participação da região em grãos que chegam por caminhões ao Pátio de Triagem

A Região Norte do Paraná se destacou entre as demais no Estado no embarque de grãos pelo Porto de Paranaguá no primeiro semestre de 2023. De janeiro a junho, passaram por classificação no Pátio de Triagem 9,8 milhões de toneladas de soja, milho, farelo e trigo no sentido exportação que chegaram a Paranaguá via caminhão.

Desse total, cerca de 6 milhões tem origem no próprio Paraná, o que representa 59% do total de todos os grãos recebidos. Em Paranaguá, o modal rodoviário representa cerca de 80% de todas as cargas movimentadas.

Na região Norte, destaque para o soja com 13,48% de participação, seguido pelo milho (14,3%) e farelo de soja (10,2%). “A região Norte aparece em primeiro lugar entre as demais regiões paranaenses quando falamos no envio de soja para os portos do Paraná por caminhão”, afirma o diretor de Operações Portuárias da Portos do Paraná, Gabriel Viera.

MOVIMENTAÇÃO – Os portos do Paraná fecharam o primeiro semestre com movimentação de 30.898.006 toneladas embarcadas e desembarcadas, o que representa aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2022 (com 29.013.459 toneladas).

O desempenho nos seis primeiros meses ajudou o Paraná a alcançar o recorde de exportações num primeiro semestre e reforça a expectativa positiva para o segundo semestre. No primeiro semestre, 7.321.508 toneladas do soja foram carregadas pelo porto de Paranaguá, 24% a mais que as 5.913.564 toneladas registradas nos seis meses de 2022.

O volume exportado de farelo de soja alcançou 3.311.599 toneladas nos seis primeiros meses – 12% a mais que as 2.949.431 toneladas carregadas no mesmo período do ano passado( Fotos: Cláudio Neves).