Norte-pioneirense deve participar do REALITY BBB 2024

Mas ainda não confirma participação no programa da TV Globo

Exclusivo: A empresária Juliana Aline (fotos) é de Santo Antônio da Platina, solteira, tem 39 anos. Ela está sendo cogitada em todo o país como suposta integrante do BBB 2024. Estaria no grupo Puxadinho, conforme divulgado pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, neste meio de semana.

A TV Globo inicia a divulgação dos nomes oficialmente a partir desta sexta-feira (dia 5) e o programa tem estreia na segunda-feira (dia oito) após a novela “Terra e Paixão”.

A informação sobre a platinense seria de executivos da emissora carioca.

Familiares da moça, que é dona de uma loja de roupas na rua Gonçalves Dias, no elegante bairro Batel, em Curitiba, confirmam o alarde em torno dela, mas a própria disse não saber de onde partiu a suposta indicação e nega.

Mesmo se soubesse. não poderia confirmar pelo chamado confinamento a que são obrigados os convidados antes do início do programa.

O pai dela, José Augusto, radialista e imobiliarista, conversou com o Npdiario nesta quinta-feira, dia quatro, e admitiu a notícia, mas Juliana permanece sem prestar declarações oficiais à Imprensa e nem aos mais próximos, e também não faz comentários em redes sociais.