Norte-pioneirense foi na Maratona da China

De família de Santo Antônio da Platina

O platinense Danilo Gomes Chagas (fotos), de 38 anos, é casado com Vanessa Vandresen Chagas, com quem tem um casal de filhos: Angelo e Melissa. Formado em Direito e Design, trabalha como Advogado de Comércio Exterior. Filho de José Carlos Chagas, o Bolinha, e Maria Nilda Gomes Chagas, mora em Maringá, participando do Club Ingá.

No último dia 11 viajou pra China com o objetivo de tratar de negócios para a Maringá Fitas, representante da 3M em Maringá, participando da maior feira do mundo em Guangzhou-China, de 14 a 25/

Em sua viagem de ida, fez conexão com Londres em Heathrow, onde aproveitou para dar um abraço na irmã, Luciana Gomes Chagas e sobrinhos, os quais há cinco anos moram na Inglaterra.

Sempre que viaja, procura conciliar suas viagens com as maratonas. Em seguida viajou para Pequim e participou nesta quinta-feira, 29, da maratona em meio às Muralhas.

“Em cada checkpoint há uma vovó ou um vovô pra entregar uma pulseira, um senhor com um escada de madeira feita a mão com troncos e arame, para você subir o muro e colocar você dentro da muralha”, relatou.

“O magnetismo da montanha quando você começa a correr e olha lá pra cima e mal vê a Muralha, uma linha branca de giz. Você olha para aquela imensidão e ela lhe coloca no seu lugar, só mais um ser vivo. Quem manda é ela a natureza, aqui as leis são ditadas por ela”, adicionou Danilo, embevecido.

Retornou ao Brasil nesta quarta-feira, dia primeiro.

A Muralha construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro Imperador da China, pouco permanece nos dias atuais. Desde então, a Grande Muralha foi reconstruída, mantida e melhorada; a maior parte do trecho existente é da dinastia Ming (1368-1644).

Outras finalidades da Grande Muralha incluíram controles de fronteira, permitindo a imposição de direitos sobre mercadorias transportadas ao longo da Rota da Seda, a regulação ou o encorajamento do comércio e do controle da imigração e da emigração. Além disso, as características defensivas da Grande Muralha foram reforçadas pela construção de torres de vigia, quartéis de tropas, estações de guarnição, capacidade de sinalização por meio de fumaça ou fogo e o fato de que o caminho da Grande Muralha também servia como um corredor de transporte.

Estende-se de Dandong, no leste, ao Lago Lop, a oeste, ao longo de um arco que delineia grosseiramente a borda sul da Mongólia Interior. Um abrangente levantamento arqueológico, usando tecnologias avançadas, concluiu que as muralhas da dinastia Ming têm um total de 8.850 quilômetros de extensão. Esta é composta por 6.259 km de seções da muralha em si, 359 km de trincheiras e 2.232 km de barreiras defensivas naturais, como montanhas e rios. Outra pesquisa arqueológica descobriu que toda a muralha, com todos os seus ramos, mede 21.196 km.

Atravessa o Deserto de Gobi, várias províncias da China e duas regiões autônomas (Mongólia e Ningxia).