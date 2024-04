Atleta participou da maratona de Londres

De família de Santo Antônio da Platina

O platinense Danilo Gomes Chagas (fotos), de 38 anos, mora em Maringá, é casado com Vanessa Vandresen Chagas, com quem tem um casal de filhos: Angelo e Melissa. Formado em Direito e Design, trabalha como Advogado de Comércio Exterior.

Filho de José Carlos Chagas, o Bolinha, e Maria Nilda Gomes Chagas, sua irmã Luciana é casada com Diogo e moram no Reino Unido com seus filhos Toni e Olivia.

Depois de 5 anos tentando, foi selecionado para correr a Maratona de Londres 2024, por uma vaga de caridade. A logística é correr a maratona representando uma Instituição e com isso faz uma campanha de arrecadação de doações.

A Instituição de Danilo chama-se Children with Cancer UK. Eles ajudam crianças diagnosticadas com câncer e suas famílias e financiam as mais recentes pesquisas do combate ao câncer infantil. Para cada 1 libra esterlina (moeda do Reino Unido) doada, eles investem 80 centavos no combate ao câncer infantil, sendo 30 centavos em pesquisa. Essas pesquisas ajudam indiretamente não apenas as crianças do Reino Unido, como também do Brasil e de todo o mundo.

Agora, a rifa já foi encerrada e Danilo agradece a colaboração de todos, que assim se tornaram doadores diretos no financiamento das pesquisas contra o Câncer Infantil.

“Estou muito honrado e agradecido à todos de Maringá e especialmente aos amigos e familiares da minha cidade natal Santo Antônio da Platina, que se envolveram na campanha local liderada pela minha mãe Maria Nilda e meu pai José Carlos Chagas apoiados pela SAMP FIAT. Juntos conseguimos arrecadar £1.001 libras esterlinas que foram doados para a Instituição Children With Cancer UK”.

E continua: “O câncer infantil me toca profundamente e gostaria de contribuir ativamente para que nenhuma criança sofra mais com isso, ou que consigamos diminuir ao máximo esse sofrimento. Correr a Maratona de Londres representando Childen with Cancer UK significa a realização de um sonho de uma vida, claro, mas acima de tudo, é poder vivenciar o verdadeiro espírito da corrida ao contribuir para uma causa. A oportunidade de divulgar e arrecadar fundos para a instituição é o que tornará essa jornada verdadeiramente gratificante.”.

A Maratona TCS de Londres é o maior evento anual de arrecadação de fundos do planeta e queremos que este ano seja maior e melhor do que nunca. Um recorde de 578.000 pessoas participaram do sorteio para uma vaga no evento de 2024, o que demonstra o efeito inspirador da maratona mundialmente famosa que é sinônimo de caridade.