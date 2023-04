Norte-pioneirense se destacou em vitória contra o Flamengo

Meia marcou primeiro gol e deu assistência no segundo

O meia Matheus Bianqui (foto e vídeos) tem 25 anos e nasceu em Ribeirão Claro. Sempre manda beijos para sua mãe, Terezinha, ao finais das partidas e abraços aos parentes e amigos da cidade do Norte Pioneiro, que tem somente 10.600 habitantes.

O atleta foi revelado pelo Londrina, subindo ao time profissional em 2019. Depois, no Maringá, onde foi vice-campeão estadual em 2022 e após, disputou a Série B pelo Chapecoense. Em 2023, os maringaenses ficaram em terceiro lugar no Paranaense, mas foi na Copa do Brasil deste ano que vem tendo grande destaque.

Na última quinta-feira, dia 13, no Estádio Regional Willie Davids, o camisa 18 teve participação direta no primeiro gol, aos 37 minutos, aproveitando o espaço nas costas de David Luiz, e finalizando. O zagueiro do Flamengo ainda tentou tirar, mas tocou contra a própria meta.

Depois, Matheus, que também joga como lateral direito, deu a assistência para o segundo gol do Dogão na partida, que venceu por 2 a 0.

A partida de volta entre Flamengo e Maringá, no Maracanã, será no dia 26 (uma quarta-feira). O clube paranaense tem a vantagem e poderá perder o jogo por até um gol de diferença que ainda avançará às oitavas de final. Para não depender dos pênaltis, os cariocas precisarão vencer por três ou mais tentos.