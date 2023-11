NORTE-PIONEIRENSE TORCE para MESSI e viraliza em todo país

Platinense fez bandeira com imagem do ídolo e levou ao estádio

EXCLUSIVO: O empresário Diego Alves Ferreira (fotos), 35 anos, de Santo Antônio da Platina, assistiu ao jogo de ontem à noite no Setor Leste Inferior do Maracanã e viu brigas, vaias, aplausos e o gol de Otamendi, que deu a vitória argentina contra a seleção brasileira.

Torcedores de ambos os times brigaram nas arquibancadas do Maracanã minutos antes de a bola rolar para o clássico sul-americano. O escândalo iniciou durante a execução dos hinos nacionais onde os fãs argentinos estavam concentrados, atrás de uma das traves do estádio. Não havia qualquer separação entre as duas. Os atletas em campo perceberam e saíram para evitar a confusão.

Mas, o que marcou muito também foi o comportamento da torcida do outrora “escrete canarinho”. Muitos pareciam querer a vitória dos hermanos. E a figura de Diego segurando uma bandeira/cartaz que ele mesmo fez, com a imagem de Leonel Messi chamou a atenção de todos e viralizou.

O Npdiario conversou com ele, por telefone, na manhã desta quarta-feira, dia 22, quando já estava no aeroporto para retornar para casa.

Disse que não foi hostilizado e mais, várias pessoas presentes também pediram para se fotografarem com a bandeira com a foto do atual campeão mundial.

Atheticano fanático, noivo de Gabriela (que é natural do Rio de Janeiro) afirmou ter torcido para Messi, sim, apesar de ser brasileiro, mas também pelo placar de 1 a 0, que lhe rendeu 250 reais no palpite que fez numa plataforma, num bet (site de apostas).

Não esperava a repercussão, porém está se divertindo.

