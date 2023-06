Norte Pioneiro avalia ações judiciais contra IBGE pelo Censo 2023

Prefeitos pedirão recontagem e mudanças em dados e lamentam prejuízos financeiros e institucionais

Na manhã desta quarta-feira, dia 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou em nível nacional os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022 e, com eles, muitas expectativas de moradores, políticos e, principalmente, grupos partidários já que os números populacionais representam mais à frente aumento ou diminuição dos repasses de dinheiro por parte do governo federal. E também mais – ou menos – recursos do FPM(Fundo de Participação dos Municípios), principal fonte de renda das prefeituras.

No Norte Pioneiro e parte do Norte do Estado os dois municípios mais populosos ao longo de décadas têm sido Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, não levando em conta outras comparações como setorização comercial, Produto Interno Bruto (PIB) per capita, área territorial, etc.

O Censo de 2022 revela que Cornélio Procópio – que tem como prefeito Amin José Hannouche (PSD) – está com 45.360 habitantes e, Santo Antônio da Platina com 44.369 habitantes, uma diferença entre os dois municípios de apenas 837, o que já foi maior chegando a 2.858 e, de 2010 a 2017, diminuindo para 1.363 pessoas, ou seja, a diferença vem gradativamente diminuindo conforme dados estimativos e oficiais do IBGE.

A queda populacional de Cornélio Procópio chega a -3,67% em comparação com o Censo de 2010.

Na manhã desta quarta, Amin disse ao Npdiario estar inconformado com a situação e tentará uma solução ou, então, anunciou que entrará com ação judicial contra o órgão, “nos últimos anos tivemos dois mil imóveis construídos na cidade e muitas vagas em estabelecimentos de ensino que recebem estudantes da região que moram aqui, esses números estão errados”, declarou.

Descontentamento – Os números até agora divulgados pelo Instituto criaram certo alvoroço entre as lideranças partidárias e prefeitos, entre os quais também José da Silva Coelho Neto (Podemos), o “Prof. Zezão” de Santo Antônio.

Ele informar que irá oficiar o IBGE e reclamar dos apontados erros, “estamos em expansão, não há sentido perdermos população”.

Ibaiti – Outro município que apresentou uma diferença grande entre os números divulgados pelo IBGE na estimativa de 2021 para os oficiais desta quarta-feira, dia 28, é Ibaiti. Na estimativa de 2021 eram 31.854 pessoas e, agora, passou para 28.830 proporcionando uma diminuição na população ibaitiense de 3.024 habitantes. É prefeito da cidade o médico Antonely de Cassio Alves de Carvalho.

“Estamos crescendo em todos os setores, há muita demanda por empregos, vamos pedir uma recontagem”, assinalou o chefe de executivo.

Segundo dr. Antonely, em reunião na semana passada em Curitiba (foto abaixo) na AMP (Associação dos Municípios do Paraná), o presidente do IBGE, Cimar Azeredo Pereira, e o superintendente Nacional do instituto, Sinval Dias dos Santos, garantiram que prefeituras poderão solicitar revisão dos dados.

O presidente da AMP e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, também estava presente. Está à disposição dos prefeitos e prefeitas para esclarecer qualquer dúvida sobre a metodologia usada no processo, inclusive quanto ao questionamento dos dados.

O superintendente-geral de Apoio aos Municipios, Júnior Weiller, também participou do encontro.

Siqueira Campos – No caso do município de Siqueira Campos, que tem como prefeito Luiz Henrique Germano (PSD) a estimativa de 2021 registrava 21.476 pessoas e, conforme os dados oficiais de 2022 passou para 22.811 habitantes, uma diferença positiva, de crescimento de 1.335 siqueirenses.

Germano, que preside a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, assinalou que a maioria dos prefeitos ficou insatisfeita mesmo. No caso siqueirense, porém, houve ampliação populacional.

Jacarezinho _ O município jacarezinhense que tem como prefeito Marcelo José Bernardeli Palhares (PSD) apresenta como números oficiais do IBGE de 40.375 pessoas, enquanto que a estimativa em 2021 era de 39.268, uma diferença de 1.107 habitantes a mais, com isso tendo crescimento.

De acordo com o IBGE o crescimento populacional leva-se em conta a população residente na data de referência. E outro fator é que os dados censitários dos anos anteriores a 2022 são referentes à suas respectivas bases territoriais, ou seja, não estão reconstituídos de acordo com a base territorial de 2022.

O IBGE fez a divulgação oficial dos primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022. Até então qualquer pesquisa ou necessidade de informações relacionadas a habitantes o Instituto trazia estimativas atualizadas de 2021.

Diante dos números a reportagem fez um levantamento da quantidade de população de 29 municípios da região e constatou que 13 tiveram diminuição de habitantes e 16 aumentou o número de pessoas no comparativo da estimativa de 2021 para com o resultado do Censo 2022.

Logicamente, que muitos prefeitos se posicionaram assustados, pois a queda não era esperada porque viam trabalhando com os números projetados.

Foram pesquisados os seguintes municípios:

Abatiá – 7.241 habitantes; Andirá (19.878), Arapoti (25.777), Bandeirantes (31.273), Barra do Jacaré (2.814), Cambará (23.210), Carlópolis (16.905), Conselheiro Mairinck (3.461), Cornélio Procópio (45.206),

Guapirama (4.626), Ibaiti (28.830), Jaboti (5.427), Jacarezinho (40.375), Jaguariaíva (35.141), Japira (4.972), Joaquim Távora (11.945), Jundiaí do Sul (3.333), Nova Fátima (7.225), Pinhalão (6.566), Quatiguá (8.099), Ribeirão Claro (12.364), Ribeirão do Pinhal (13.060),

Salto do Itararé (5.192), Santana do Itararé (5.514), Santo Antônio da Platina (44.369), São José da Boa Vista (6.040), Siqueira Campos (22.811), Tomazina (8.426) e Wenceslau Braz (19.188 habitantes).

Arapoti que está localizada entre as regiões de Campos Gerais e o Norte Pioneiro é o segundo município que teve queda de habitantes, chegando a 2.703. Em terceiro lugar neste levantamento feito pela reportagem está Cornélio Procópio com redução de 2.634 pessoas.

Na região do Norte Pioneiro está o quarto município com mais redução de população que é Cambará com 2.359 a menos. Em quinto está o município de Santo Antônio da Platina que teve registrado 2.134 pessoas a menos e, em sexto, Nova Fátima que viu o número de habitantes reduzir em 895 pessoas num comparativo com a estimativa de 2021.

Aumento de população – Por outro lado em se tratando de aumento populacional o Censo de 2022 apresentou o município de Carlópolis com crescimento de 2.514 habitantes, seguido de Ribeirão Claro com 1.742 pessoas a mais no município.

Em terceiro está Siqueira Campos que viu sua população crescer para 1.335, saindo dos 21.476 (estimativa) para 22.811 (oficial). Jacarezinho teve aumento de 1.107 pessoas.

Tomazina é o quinto município da região que apresentou aumento populacional em 727 pessoas. Em sexto está Santana do Itararé com mais 598 moradores e, também Quatiguá registrou aumento na população em 595 habitantes.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario

