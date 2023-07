Norte Pioneiro amplia mercado do abacate

Curso sobre a fruta atraiu especialistas renomados

Ocorreu recentemente no SESI de Santo Antônio da Platina o curso intitulado “Reciclagem Técnica em Produção, Manejo Convencional e Orgânico de Abacate”. O objetivo foi a reciclagem do técnicos de extensão oficial do Paraná e da Assistência Técnica e Extensão Rural Privada na produção e manejo do abacate.

Contou com a presença de mais de 30 técnicos profissionais. Os assuntos abordados foram: “Como Identificar uma boa muda de abacate”(Enga. Agra. Carla DiasAbreu Dorizzotto – Viveiro Prima Seme), “Variedades e Fenologia” (Engenheiro Agro. Dr. Bruno Henrique Leite – UNIFIO), “Correção, manejo e preparo do solo; Implantação da cultura; Tratos culturais de 1o ano; Sustentabilidade e agroecologia” (Engo. Agro. Me. Diego Rigueira Domingos), “Poda; Condução da planta; Adubação; Manejo de Doenças; Colheita e pós-colheita” (Dra. Tatiana Cantuarias-Avilés – ESALQ/USP), “Manejo de Pragas” (Enga. Agra. Dra. Grazielle Furtado Moreira – FG Consultoria Agrícola).

Concluiu com uma parte prática sobre os temas abordados e demonstração de realização de poda pelo Engenheiro Agro. André Dorizzotto (Viveiro Prima Seme) em uma área de produção de Hass da produtora Cristina Zanette.

O Paraná tem forte preocupação em investir nas atividades que agregam valor em pequenas áreas, pois neste estado 70% são pequenas propriedades de agricultura familiar.

O Estado está em terceiro lugar na produção nacional de abacate com 1 .370 hectares e uma produção de média de 25 mil e 800 toneladas por ano. esses são os dados atualizados.

O abacate é uma espécie de “foco” do projeto de diversificação, qualificação e fortalecimento da fruticultura paranaense.

O curso proporcionou o encontro de alto nível de consultores e técnicos que com certeza irá elevar o nível da assistência técnica paranaense.

A iniciativa teve participação da APLA (Associação Platinense de Engenharia e Arquitetura) por meio do seu presidente, Engenheiro de Segurança do Trabalho Fernando Ribeiro dos Santos. O evento teve apoio do CREA ( Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná).

Maurício Castro Alves, engenheiro agrônomo, gerente da unidade regional do,IDR de Santo Antônio da Platina, que envolve 23 municípios disse: “Esse curso tem uma conotação de âmbito estadual, a gente tem trabalhos de cultura aqui na região muito fortes, mas a cultura do abacate está deslocada para todo o Norte do Paraná, de Umuarama, Maringá, Londrina, Apucarana e Santo Antônio da Platina.

“Então esse curso essa visão estadual, porque o abacate é uma cultura de importância estadual, então esse curso foi planejado pelo grupo de fruticultura do IDR, em nível de estado, que atende as necessidades da nossa região, que hoje aqui no curso está em seis profissionais. Nós montamos isso através de conhecimento com os pesquisadores, com os palestrantes, com os consultores que a gente conhece, então tem palestrante aqui de Minas Gerais, Piracicaba, Piraju, Viveiro, de consultores de alto nível de reconhecimento nacional que a gente trouxe e para trazer esse pessoal tem um custo, o IDR custeou a parte de seus técnicos, e o CREA, a APLA e a MÚTUA Caixa de assistência do profissional, como existe na OAB, por exemplo, ela faz a gestão da parte de alguns recursos que o CREA passa e ela repassa para o profissional em termos de empréstimo, a juros 0,03%”, adicionou.

O objetivo foi para agrônomos e qualificação do CREA, disponibilizou avanços. Um evento estadual com profissionais de Umuarama, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Apucarana, entre outros.

Alguns abacates estão começando a ser exportados e é um trabalho que está se ampliando.

Diego Figueira Domingos, engenheiro agrônomo de Poços de Caldas(MG) discorreu em sua palestra sobre preparar de solo, plantio, formação de pomares.

A reportagem perguntou: Essas pessoas que estão aqui já tem uma certa experiência nessa cultura, nessa lavoura ou não?

“Já têm, os técnicos que estão trabalhando aqui, que estão participando do treinamento, eles já têm algum trabalho com abacate, já tem de algum produtor de abacate, pouca experiência, mas intercâmbio com esse pessoal, e é exatamente para gente adquirir mais conhecimento. É um curso para técnico.Nós convidamos dois produtores que são de outro padrão, pra particulares e tal. Ensinando as pessoas a melhorar assistência técnica de qualidade no Paraná, na cultura da abacate”, respondeu.

É verdade que o Brasil é um dos únicos países do mundo que consome o abacate doce, com açúcar, e o restante é só com salada?

“É verdade sim. Nós temos variedades tropicais e a variedade que a gente chama de avocado ou Hass, que é o tipo de exportação, né? E então, no mundo inteiro se come o Hass de uma outra forma. é uma variedade muito consumida, muito difundida. e se come muito em saladas, em guacamole, em sobremesas, em todas as formas. a diferença é pela composição da polpa”, assinalou, acrescentando:

“Ele tem mais óleo, tem um sabor que leva mais para o legume, no exterior você vai encontrar na banca ao lado da batata, do lado do tomate, não junto com as frutas. As nossas variedades, como a Tropical, que é preta, com teor de óleo mais baixo, então são mais adocicadas, então por isso que o Brasil, o consumidor brasileiro tem essa tendência de consumir uma fruta com doce, como vitamina. Agora, as pessoas viajando mais, conhecendo mais outras culturas, passam a consumir mais o Hass também e as probabilidades brasileiras”.