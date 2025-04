Norte Pioneiro colhe 28 MIL toneladas de CAFÉ NESTA SAFRA

São 15.500 hectares na região

O início da colheita do café, nos últimos dias, é destaque na Previsão Subjetiva de Safra (PSS) divulgada nesta quinta-feira (24) pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O grão avançou em 3% da área plantada.

A cultura não representa área significativa no Norte Pioneiro, ao contrário da soja, por exemplo.

De acordo com Fernando Emmanuel, Chefe da Núcleo Regional da Seab no Norte Pioneiro (Jacarezinho) as perspectivas são de boas produtividades, porém em diversas regiões a falta de chuvas e altas temperaturas em determinados períodos deverão comprometer o rendimento.

A área de café na região gira em torno de 15.500 hectares.

É esperada se uma produção em torno de 28.000 toneladas nessa safra.

Cotação do café beneficiado bebida dura tipo 6 hoje é de R$ 2.510,00 a a saca. Os preços podem variar bastante dependendo da região, da cooperativa, da qualidade do grão e de outros fatores.

O café “bebida dura” se refere a um tipo de café que, após a torrefação, apresenta uma bebida intensa, encorpada, com certa aspereza ao paladar, muito apreciada.

A expectativa no Paraná é colher 42 mil toneladas da área de 25,5 mil hectares de café, que se encontra com 93% em boas condições, mas que traz preocupações por conta das últimas ondas de calor e dos baixos volumes de chuva.