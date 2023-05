NP colhe 693 mil toneladas de soja

Oleaginosa plantada em 175 mil hectares na região A safra de grãos 2022/2023 no Paraná está estimada em 46,85 milhões de toneladas em uma área de 10,84 milhões de hectares, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). De acordo com o chefe do Deral, Marcelo Garrido, a nova avaliação reajusta alguns números da safra paranaense devido às adversidades climáticas das últimas semanas, principalmente a falta de chuvas. “Ainda assim, a estimativa mostra bom desempenho no campo de maneira geral”, diz. Entre os destaques está a produção de soja, de 22,34 milhões de toneladas.

Em fevereiro deste ano, Fernando Emmanuel, chefe regional da Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento) de Jacarezinho, informou que, na região “cerca de 80% das lavouras de soja foram colhidas, com produtividade variando entre 150 e 200 sacas por alqueire em 175 mil hectares plantados, todas as áreas se encontram em estado de maturação, sendo 95% com boa previsão de colheita. Não há lavouras em estado ruim”.

E agora, concluindo a colheita neste final de março, ele declarou: “Na região, essa cultura é heterogênea, mas na área da safra 22/23 teremos mesmo 175 mil hectares com produção de 693.000 toneladas”.

Ou seja, é a principal oleaginosa (dendê, girassol, canola, amendoim, algodão e mamona) cultivada no Norte Pioneiro e também e principal lavoura da região.