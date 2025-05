Vídeos: Norte Pioneiro destaque no EMUPAR

Sucesso no maior evento político de 2025

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da posse da nova Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), que passou a ser presidida pelo prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto. A posse aconteceu na abertura do 2.º Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses), promovido pela AMP, em Curitiba, com as presenças de mais de 900 participantes (mais de 200 prefeitos) de quatro Estados (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul).

No total, 79 integrantes tomaram posse na Diretoria da AMP para o biênio 2025/2027. Micheletto sucede o ex-prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

O Norte Pioneiro esteve representado por diversas personalidades, inclusive palestrando, como o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que é Presidente do Consórcio Paraná Saúde, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, e sua esposa, Fabiana Campos.

Maior encontro de municípios do Sul do Brasil, o Emupar foi uma promoção da AMP com o apoio de diversas entidades.

Também participaram do evento o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais da Fazenda, Norberto Ortigara; Turismo, Leonaldo Paranhos; Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; Justiça e Cidadania, Santin Roveda; Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni; Segurança Pública, Hudson Teixeira; Administração e Previdência, Luizão Goulart; o reitor da UEM, Leandro Vanalli; o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski; o secretário do Codesul, Orlando Pessuti;.

O II Emupar tem o apoio e o patrocínio das seguintes organizações:

Assembleia Legislativa do Paraná, Atman Tecnologia Ltda, Banco do Brasil, Brink Mobil, Caixa Econômica Federal, Ciedepar, Cispar, CNM, Consignet Sistemas, Consórcio Paraná Saúde, Convicta, Criação Educativa Distribuidora e Editora, CRT-04, Detran, Ezco, GovBR – Governança Brasil, Governo do Paraná, Governo Federal, HMB Móveis, IPZ, Itaipu Binacional, Polis Civitas, Portos do Paraná, Paraná Projetos, RIC TV, Secretaria Estadual da Agricultura e Npdiario.

