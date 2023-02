Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Norte Pioneiro – Colégios de 19 municípios do Norte Pioneiros estão recebendo 534 kits de robótica da Secretaria de Estado da Educação (foto principal). A iniciativa beneficia estudantes de 40 unidades escolares. O conjunto de equipamentos permite o ensino de programação de robótica básica, automação, conceitos da chamada internet das coisas e domótica, que é a integração de soluções tecnológicas para residências.

As escolas beneficiadas ficam em Cornélio Procópio, Bandeirantes, Congonhinhas, Assaí, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí.

Norte Pioneiro 2 – O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou a assinatura do contrato pelo DER-PR para obra de conservação e manutenção da PR-092 entre Wenceslau Braz e Andirá. Ao todo, serão 128,42 quilômetros de melhorias na rodovia, que atende cerca de 130 mil moradores e passa pelas cidades de Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz. A obra vai custar R$ 18,92 milhões e o prazo de execução será de 365 dias.

Assaí – Assaí está em festa. Até este domingo, dia 12, acontece o Verão Gastronômico, que reúne pratos da gastronomia regional, bebidas artesanais e exposição de produtos da agroindústria familiar.

São 16 pratos salgados, 3 pratos doces, cervejas e sucos artesanais. Será no Centro de Eventos Toyosaburo Ikeda, com entrada gratuita.

Ribeirão Claro – A Prefeitura de Ribeirão Claro divulgou a programação do Carnaval 2023. A festa acontece de 17 a 21 de fevereiro, na Praça Rui Barbosa.

Já estão confirmadas as participações de Matheus Xavier e Banda, Lucas Irlan (Nativa FM) e DJ Iago Jr e o “prata da casa”, Fernando Barretos, da Rádio Bom Jesus FM.

Jacarezinho –A Ajadavi (Associação Jacarezinhense de Reabilitação ao Deficiente Auditivo e Atendimento ao Deficiente Visual) recebeu um carro 0 km que será destinado para o atendimento às necessidades da instituição. O veículo foi conquistado graças ao trabalho do deputado federal Aliel Machado (PV). Ele também garantiu recursos para a compra de equipamentos elétricos e eletrônicos à instituição social.

Siqueira Campos

Romanelli confirmou investimentos de mais de R$ 600 mil da Sanepar na ampliação da rede de abastecimento de água na área rural de Siqueira Campos. Convênio assinado entre a Prefeitura e a estatal paranaense garante recursos em saneamento básico no bairro da Guabiroba.

A comunidade local tem um poço artesiano instalado, mas que ainda não está em funcionamento adequado. “É um pedido antigo, para atender uma comunidade que sofre com a falta de água. Em breve, isso será coisa do passado”, comemora o vice-prefeito Paulo César Leite dos Santos (PSD).

Itambaracá– A Prefeitura de Itambaracá recebeu um novo veículo para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Educação. A informação foi confirmada pela prefeita Mônica Zambon (PSL), que garantiu os recursos para a compra de uma van 0km, com recursos do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios).

O pedido para a aquisição foi feito diretamente pela secretária municipal de Educação e Cultura, Valquiria Martins. As chaves da nova van foram entregues pela prefeita à secretária. O vereador Valdinei Ferrarinho (Pros) e a vereadora Bia da Farmácia (Pros), também participaram.

Ibaiti – Devem se iniciar nos próximos dias, as obras de reurbanização e pavimentação das avenidas Alice Pereira Goulart e Ricardo Gonçalves Bacco, em Ibaiti. O investimento do Governo do Paraná será de R$ 3,9 milhões. O convênio já foi assinado pela Seil (Secretaria de Infraestrutura e Logística), que destinará R$ 2,92 milhões à Prefeitura de Ibaiti, que ficará com a contrapartida de R$ 1 milhão.

Fogo em caminhão

O baú de um caminhão da FedEx com diversos produtos ( papel, plástico etc) pegou fogo em torno de 7h15m desta quinta-feira, dia nove, no KM 303 da PR-092. O fato aconteceu no perímetro urbano, perto do Posto/restaurante Mazoti, em Joaquim Távora.

O motorista separou o “cavalo” quando percebeu o incêndio, de causas desconhecidas.

Ele, que não se feriu, e o veículo, são de Santa Catarina.

O corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência e rapidamente acabou com as chamas.

A FedEx Corporation é uma empresa de remessa de objetos e documentos . FedEx é um acrônimo do nome original da empresa, Federal Express (Colaboração: JJ Pronta Resposta).

Carlópolis –

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) encaminhou à Câmara de Vereadores de Carlópolis, ofício sugerindo uma homenagem ao ex-secretário municipal de Saúde. No documento, Kubo propõe aos vereadores denominar de Moisés Custódio Alves o Complexo Municipal de Saúde da cidade.

Segundo o chefe do executivo, assim que inaugurada a nova UBS (Unidade Básica de Saúde), o espaço receberá o nome em homenagem ao profissional, que faleceu dia 2 de fevereiro. O Complexo Municipal de Saúde Moisés Custódio Alves contará com o Pronto Atendimento, o Hospital São José e o Centro de Exames e Diagnóstico por Imagens.