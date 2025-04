Coluna dos jornalistas Valdir Amaral e Zé Beto

Reunidos na 2ª Cúpula AgroGlobal da América do Sul, sob o tema “Agro e Política: Uma aliança regional”, representantes das principais instituições agropecuárias da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Colômbia, Peru e Uruguai reafirmaram seu compromisso com o fortalecimento do setor agropecuário sul-americano.

Ao final do evento, foi assinada a “Carta de Buenos Aires”, onde os países participantes reafirmam o compromisso com o crescimento do setor agropecuário, com a obtenção de uma maior oferta de alimentos, com o uso e gestão sustentável dos recursos naturais e com a redução da pobreza através do aumento do investimento, da produção, do emprego produtivo e do desenvolvimento regional.

O deputado federal Pedro Lupion (PP) estava presente.

Assembleia Itinerante – O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), atendeu ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e garantiu a realização de uma edição da Assembleia Itinerante em Bandeirantes, cidade polo do Norte Pioneiro do Paraná. A sessão especial do legislativo está prevista para o dia 4 de setembro durante a Expoban (Exposição Agropecuária e Industrial de Bandeirantes) entre 4 e 7 de setembro.

Prêmio – A Assembleia Itinerante foi vencedora do Prêmio Curitiba Mais Criativa na categoria “Criatividade na Gestão Pública”.

O prêmio é organizado sempre no World Creativity Day 2025.

Recepção – A Uenp recepcionou na semana mais de 600 estudantes nos três campi: Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. No campus de Cornélio Procópio, mais de 200 alunos participaram da recepção no Auditório do PDE. No campus de Jacarezinho, a recepção foi realizada no Auditório do PDE do Centro de Ciências Humanas e da Educação e reuniu mais de 250 pessoas entre alunos, professores e servidores. Já o campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, recebeu mais de 200 ingressantes no auditório do setor de Veterinária e Produção Animal.

História – Os 59 anos de lutas e conquistas do MDB reuniu quase 1.500 emedebistas, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de 151 municípios do Paraná. O deputado Anibelli Neto é o presidente do MDB-PR.

Presenças do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, do deputado federal Alceu Moreira, presidente da Fundação Ulysses Guimarães Nacional, do ex-ministro Aldo Rebelo, e prestigiado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, do vice-governador Darci Piana, e do ex-deputado e prefeito de Curitiba Gustavo Fruet. Também o ex-governador Orlando Pessuti, o vice-presidente estadual do MDB Renato Adur, o deputado federal Sérgio Souza, o tesoureiro do MDB Paraná, os deputados estaduais Tercílio Turini e Batatinha, além do secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, lideranças que ajudam a fortalecer ainda mais nosso partido no estado.

Turismo Religioso – O Fórum Paranaense de Turismo Religioso já tem local definido para a próxima edição: os participantes poderão conhecer Bandeirantes e entrar em contato com os recortes da fé e da atividade turística no Norte Pioneiro. O fórum busca apresentar e identificar potenciais dentro do segmento, além de trabalhar em prol da inter-religiosidade no turismo estadual. O evento é organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, vinculado à Secretaria Estadual de Turismo e deve acontecer em abril de 2026.

Jogos Escolares – Bandeirantes também será sede, de 2 a 7 de maio, da fase regional dos 71º Jogos Escolares do Paraná, que reúne mais de 1.500 atletas de 19 municípios. Os jogos contarão com 43 colégios estaduais, sete particulares e seis Apaes. Serão disputadas modalidades como atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez. A abertura oficial ocorrerá no dia 2 de maio, às 19h, no Ginásio “Chinelão”.

Esportes – O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) comemorou a autorização do secretário Guto Silva (Cidades) do pagamento de uma emenda de R$ 402 mil para a reforma da quadra de esportes da Praça das Camélias, localizada no Centro Esportivo Jardim Panorama em Cornélio Procópio. “É mais uma obra importante para Cornélio Procópio iniciada ainda no governo do prefeito Amin Hannouche (PSD) e que agora sai a liberação dos recursos”, disse Romanelli ao lado do secretário Guto Silva.

Bat-Cavernas – Três cidades do Norte Pioneiro — Pinhalão, Tomazina e Wenceslau Braz — receberam uma expedição técnica para catalogar algumas cavernas e estudar suas características geológicas e ambientais. A ação no Norte Pioneiro contou com a participação dos geólogos Gil Piekarz, Luciano Cordeiro de Loyola e Hermes Barboza, da Mineropar (atual Instituto Água e Terra/IAT) e do voluntário Adriano Barroso Torres que é biólogo ambientalista, além do apoio essencial de dois condutores locais, Marcos Antônio de Almeida e Antônio Carlos de Souza, conhecedores profundos das cavernas da região.

Dr.Orlando – O falecimento – em acidente automobilístico na Argentina (vídeo) – do médico Orlando Pinheiro Ferraz Filho provocou muita tristeza em Santo Antônio da Platina. O velório foi na câmara de vereadores e o sepultamento neste sábado, dia 26.no Cemitério São João Batista.

Ciclovia – A prefeitura de Salto do Itararé recebeu da Secretaria Estadual das Cidades a autorização para licitar a pavimentação de ciclovia na cidade. O valor total a ser investido na obra é de R$ 1.692.859,23. Também foi autorizada a licitação para a pavimentação de ciclovia em concreto na Rodovia PR-424, entre o portal do município e o trevo com a PR-151, totalizando uma área de 6.653,35 m², compreendendo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; e ensaios de controle tecnológico.

Violência doméstica – O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) passou a contar, a partir desta sexta-feira (25), com uma Câmara Criminal especializada no julgamento de casos que envolvem violência doméstica. Para o deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa, a criação deste novo colegiado é uma referência para o Brasil, reforça o compromisso com a modernização do sistema estadual de justiça e dará celeridade aos julgamentos de atos contra mulheres e crianças.

Na avaliação de Curi, a criação de uma câmara para julgar casos de violência doméstica é um ato exemplar do Paraná. “É um dia marcante para a proteção das mulheres e crianças, e histórico para o Estado. Demonstra o pioneirismo do Paraná, que tem a primeira câmara especial do gênero no Brasil”, disse o deputado na solenidade em que o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) assinou a sanção da lei, ao lado da desembargadora Lídia Maejima, presidente do TJPR, que propôs a criação do novo colegiado.

Emupar – Além das presenças do governador Ratinho Junior (PSD) e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), o primeiro dia do II Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses) terá duas palestras importantes: sobre os consórcios públicos municipais e a municipalização do trânsito. O evento promovido pela AMP será nos dias 29 a 30 de abril no UP Experience (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, bairro Ecoville), em Curitiba.

Palestras– “O Fortalecimento dos Consórcios Municipais” será tema de palestra às 11h30 do dia 29, com as presenças de Marcelo Palhares (presidente do Consórcio Paraná Saúde e prefeito de Jacarezinho); Airton Agnolin (presidente do Ciedepar – Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná e prefeito de Nova Cantu) e Fábio Chicaroli (presidente do Cispar – Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná e prefeito de Lobato). Já o tema “Municipalização do Trânsito e Mobilidade Urbana” será abordado no dia 29, às 11h, pelo diretor-geral do Detran/PR, Adriano Furtado.

Encontros – O Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Norte Pioneiro promove, nos dias 19 e 20 de maio, reuniões setoriais para fechar a composição dos integrantes para o mandato de 2025-2029. Os encontros serão online pelo YouTube e abertos a todos os interessados em participar do processo de escolha dos novos representantes do Comitê. Na segunda-feira (19), às 9h30, a plenária é com representantes do Poder Público. No mesmo dia, às 14 horas, com usuários de recursos hídricos. Na terça (20), a partir das 9h30, com a Sociedade Civil Organizada.

Concurso – A prefeitura de Santo Antônio da Platina anuncia a abertura de concurso público para preencher seis vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio/técnico e superior.

s vagas são para os seguintes cargos: técnico em segurança do trabalho, médico psiquiatra, médico do trabalho, médico generalista, médico urgência e emergência e médico PSF. As jornadas de trabalho são de 10 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.310,90 a R$ 14.296,01, além de auxílio alimentação no valor de R$ 770,00.

Cavalgada Ecológica– A dupla Henrique e Moretto será uma das atrações da 26ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações. A confirmação foi feita pela Prefeitura de Ribeirão Claro.

A iniciativa no Patrimônio acontece de 2 a 4 de maio, prolongando o feriado do Dia do Trabalho na cidade. A tradicional cavalgada contará ainda com rodeio, praça de alimentação, parques de diversão e aguardado baile para a escolha da Rainha, da primeira e da segunda princesas da festa.

Ilusão de Ótica – Em São José da Boa Vista, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ilusão de Ótica, que investiga desvio de recursos públicos federais repassados pelo Ministério da Saúde, vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde). O esquema, de acordo com a Prefeitura, transferiu quase R$ 300 mil de contas bancárias na Caixa Econômica Federal, para contas de duas pessoas jurídicas de Guarapuava/PR e Joinville/SC. Segundo a PF, o desvio foi realizado por funcionários autorizados da administração municipal, utilizando a assinatura eletrônica múltipla, de uso pessoal e intransferível, cujo conhecimento e autorização para uso eram restritos a servidores públicos do município.

Marketplace – Uma mulher de Carlópolis, de 39 anos, foi vítima de um golpe, aplicado por meio do marketplace, ferramenta de negociação comercial utilizada pelo facebook. A vítima visualizou o anúncio da venda de um trailer para lanches, na plataforma da rede social, pelo valor de R$ 6 mil, mas acabou sendo negociado por quase a metade do preço, com a proposta de embarcar o produto, somente após o pagamento do valor de R$ 3.500,

No entanto, minutos após enviar o comprovante da transação, a vítima teve o número bloqueado pelo suposto vendedor. O caso foi registrado como estelionato e a senhora orientada a registrar Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.

Personalidades – O engenheiro Fernando Ribeiro dos Santos, que preside a Apla (Associação Platinense de Engenharia Arquitetura e Agronomia), será homenageado pela Assembleia Legislativa, com o título de Personalidade Empreendedora do Paraná. A solenidade, que acontece em homenagem ao Dia do Trabalho, é uma iniciativa da Fotrapar (Força Trabalhista do Paraná) liderada pelo competente professor Walter Cezar.,

O jornalista Valcir Machado e a esposa dele, professora Lucila Cristina de Oliveira Machado Silveira, que é diretora do Colégio Estadual Tiradentes, também já foram homenageados pelo brilhante trabalho que realizam no Norte Pioneiro.

A homenagem é uma honraria que destaca o compromisso social e profissional de trabalhadores de todas as regiões do Paraná. Além do presidente da Apla, nesse ano também serão homenageados a fonoaudióloga Bruna Silva Pires dos Santos e o jornalista Fábio Galhardi (foto de capa com a filha, Letycia).