Norte Pioneiro em Revista Semanal

Estradas rurais

O DER divulgou o resultado da licitação para conservação de 294,99 quilômetros de rodovias não pavimentadas nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí. As estradas estão localizadas nas cidades de Apucarana, Assaí, Borrazópolis, Jataizinho, Londrina, Pitangueiras, Prado Ferreira, Rio Branco do Ivaí, Rolândia e Uraí (Lote 1) e Arapoti, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz (Lote 2).

Impressionante

Uma operação conduzida pelo 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na recaptura de um foragido da Justiça e na apreensão de substâncias ilícitas. Aconteceu na tarde de quarta-feira, dia 30, em em Santo Antônio da Platina.

A ação ocorreu na Rua Benedito Lúcio Machado, bairro Vila Claro, por volta das 12h20m, como parte da Operação Liberdade Condicionada.

O indivíduo estava com dois mandados de prisão em aberto, pelos crimes de desobediência e tráfico de drogas, e evadido do CRESLON (Centro de Reintegração Social de Londrina), desde 19/03/25. Além disso, as diligências apontavam que já traficava de novo em Santo Antônio da Platina. Após dias de monitoramento em locais suspeitos como esconderijos, as equipes identificaram o bandido conduzindo um GM/Celta. Na tentativa de abordagem, ele tentou fugir em alta velocidade em seu veículo, sendo realizado o acompanhamento tático.

Durante a fuga, ele atropelou um motociclista, abandonou o carro e fugiu correndo a pé, mas foi alcançado e preso pelos PMs.

Durante a ação, apreenderam dois celulares, trezentos reais em espécie e, com auxílio do cão farejador Drak da equipe de Operação com Cães do 2º BPM, porções de maconha e cocaína dentro do Corsa. O detido e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.

O motociclista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Prazo

Segundo o DER-PR, o consórcio GH Cascalho venceu os dois lotes da licitação que se estendem também pelas rodovias da região norte e Vale do Ivaí. O investimento será de R$ 19,1 milhões com prazo de execução de 730 dias. Os serviços incluem

cascalhamento, patrolamento, regularização, conformação e compactação de leito e escarificação, conformação e compactação de subleito, preenchimento de segmento com rebaixo utilizando rachão; e reaterro e apiloamento.

Ponte

O DER/PR está finalizando a reforma da ponte sobre o Rio Paranapanema entre Sertaneja (PR) e Assis (SP), que liga as rodovias PR-323 e SP-333. Os serviços incluem reparos nas lajes de concreto, substituição de juntas de dilatação e pintura da estrutura. O contrato, no valor de R$ 13,5 milhões, abrange 16 obras na região, com R$ 1,9 milhão destinados especificamente a esta ponte de 660 metros. A previsão de conclusão é para maio, dependendo das condições climáticas. As intervenções também contemplam melhorias no pavimento, drenagem, sinalização e segurança viária.

Zerados

Cinco cidades do Norte Pioneiro do Paraná atingiram 100% de solução de homicídios no primeiro trimestre de 2025. Os municípios de Ribeirão do Pinhal ,Joaquim Távora, Quatiguá, Guapirama e Santo Antônio da Platina apresentaram desempenho considerado exemplar. Os dados são da Polícia Civil e reforçam a eficiência das investigações na região. O índice elevado se deve ao trabalho integrado das forças de segurança. Os casos solucionados já foram encaminhados à Justiça. Parabéns a

Novos cursos

A Uenp abrirá novos cursos de graduação em sua grade. As áreas anunciadas incluem Engenharia de Software, Direito, Psicologia e Fisioterapia, com previsão de início a partir de 2026. Os novos cursos serão implantados nos campi de Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho. A decisão atende à demanda regional por formação superior. A proposta será enviada ao Conselho Universitário.

Audiência Pública

No dia 15 de maio, o DER/PR realiza audiência pública sobre a restauração de 900 quilômetros de rodovias. O objetivo é apresentar o projeto de conservação de longo prazo previsto para trechos do Noroeste, Norte e Norte Central do Paraná. O investimento estimado é de R$ 4,5 bilhões. A iniciativa visa melhorar a trafegabilidade e reduzir custos logísticos.

Hackathon na Nasa

O professor paranaense Samuel Feijó liderará o Hackathon Space Apps Challenge da Nasa em Londrina, em outubro. O evento global reúne soluções para desafios científicos e espaciais. Doutorando em Inteligência Artificial, Feijó já participou de outras edições da maratona tecnológica. A competição será sediada no Centro de Inovação do município. A ação é organizada em parceria com a agência espacial americana e universidades locais.

Safra Cafeeira

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou que o Norte Pioneiro do Paraná deve colher 28 mil toneladas de café nesta safra, a maior produção do Estado. A região é responsável por cerca de 70% da produção paranaense. Romanelli ressaltou a qualidade do café produzido e o reconhecimento nacional e internacional que os produtores têm alcançado. Ele também enfatizou a importância do setor cafeeiro para a economia regional e estadual.

Empenho

O Ministério das Cidades iniciou o empenho para o pagamento do lote de 820 moradias em 28 cidades do Paraná da última seleção de dezembro do programa Minha Casa Minha Vida .O Novo PAC selecionou 8,7 mil moradias nos dois últimos dois anos. Com recursos do FGTS, foram financiadas 75,1 mil moradias e R$ 12,3 bilhões investidos na construção de moradias em 368 cidades. Deste último lote serão construídas 100 casas no Norte Pioneiro: Bandeirantes (50) e Santo Antônio da Platina (50).

Recursos AME

O presidente do Cisnorpi e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), anunciou a liberação de R$ 5 milhões para estruturar o novo AME da cidade,

O recurso será usado para compra de mobiliários, acessórios e equipamentos. A previsão é que o AME, maior obra de saúde da região, seja inaugurado até o fim do ano. Ainda neste semestre, será inaugurado o Centro de Especialidades e Reabilitação do consórcio.

Ratinho Presidente

O governador Ratinho Junior (PSD) foi lançado à Presidência da República durante o Encontro de Prefeitos do Paraná, em Curitiba. A declaração partiu de lideranças municipais e estaduais que elogiaram sua gestão e o relacionamento com os municípios. O evento contou com apoio de parlamentares da base aliada. Ratinho não comentou oficialmente a indicação. O movimento marca o início das articulações para 2026.

Presidente II

Durante a posse como presidente da AMP, o prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto afirmou que a entidade será agente político na defesa de uma eventual candidatura presidencial do governador Ratinho Junior. (PSD) O evento reuniu prefeitos e lideranças em Curitiba. Micheletto destacou a importância de manter a entidade alinhada aos interesses dos municípios. A AMP representa os 399 municípios do Paraná.

Agenda 30

A professora e pesquisadora Fabiana Campos Romanelli fez um chamado aos prefeitos presentes no Emupar: aderir ao Pacto Global da Agenda 2030 e transformar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em política pública real e local. Fabiana destacou que 70% das metas da Agenda 2030 dependem da atuação direta dos municípios, e que adaptar os 17 objetivos da ONU à realidade local é um passo urgente para enfrentar problemas comuns como pobreza, desigualdade e mudanças climáticas.

Pautas comuns

“Planejar significa ter cidades resilientes, pensadas para os cidadãos e que enfrentem de forma organizada os problemas do presente. E para isso, os ODS são um caminho prático, e não apenas teórico”, afirmou. Um dos exemplos apresentados por Fabiana foi a meta de, até 2030, garantir 100% de merenda escolar orgânica no Paraná — proposta que conecta educação, segurança alimentar, saúde e valorização da agricultura familiar. “É combate à fome com sustentabilidade, gerando renda e fortalecendo cooperativas locais”.

Asfalto Novo

“Conheço os 399 municípios paranaenses e sempre ouvi a reivindicação dos moradores pela pavimentação das ruas. Esta é uma demanda antiga que estamos tornando realidade. Todas as vias urbanas dos municípios atendidos serão pavimentadas. Começamos por localidades de até sete mil habitantes e agora alcançamos cidades maiores, de até 50 mil habitantes. Além da modernização da infraestrutura urbana e do conforto, o asfalto representa segurança e dignidade para as famílias”, do deputado Alexandre Curi (foto de capa), presidente da Assembleia Legislativa, ao destacar o programa Asfalto Novo.

Economia

Segundo Curi, 150 cidades que ele representa já foram beneficiadas com recursos do programa de pavimentação. “Boa parte do dinheiro é fruto da economia feita no legislativo, que devolvemos aos cofres do Estado. Neste ano, serão R$ 500 milhões. É um dinheiro do povo e entendemos que deve retornar à sociedade na forma de melhorias para a qualidade de vida das pessoas. O compromisso do governador Ratinho Junior é aplicar nas cidades 100% daquilo que deputadas e deputados economizam”, afirmou.

Asfalto II

As cidades de Jaguapitã e Uraí, foram contempladas com recursos expressivos do programa Asfalto Novo, Vida Nova, pela atuação do deputado estadual Cobra Repórter (PSD). O governador Ratinho Junior (PSD) liberou mais R$ 51,2 milhões para obras de pavimentação e iluminação pública em oito cidades, entre elas as duas indicadas pelo parlamentar. “Garantimos investimentos que vão transformar a vida dos moradores de Jaguapitã e Uraí, levando dignidade, segurança e qualidade de vida”, reiterou o deputado.

Aprovado

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), chegou aos 100 dias de governo com uma aprovação de 72,8%, conforme pesquisa do instituto Visão Intelligence. O instituto também mediu a aprovação do governador Ratinho Junior (PSD) e do presidente Lula (PT) junto aos londrinenses. Ratinho Junior tem aprovação de 78,30% e o petista de apenas 28%. O instituto Visão Intelligence entrevistou 600 eleitores entre os dias 14 e 16 de abril. A margem de erro é de 4,1% para mais ou para menos e a pesquisa tem um grau de confiança de 95%.

Vapes

O Ministério da Justiça notificou YouTube, Instagram, TikTok, Enjoei e Mercado Livre para removerem em 48 horas conteúdos que promovam cigarros eletrônicos, cuja venda é proibida no Brasil. A ação identificou 1.822 anúncios ilegais, sendo 88,5% no Instagram. As contas envolvidas somam quase 1,5 milhão de seguidores.

O Mercado Livre afirmou que já removeu os anúncios e aplicou penalidades aos vendedores, reforçando que proíbe a comercialização desses produtos em sua plataforma.

Empregos

A Fecomércio divulgou o Panorama da Geração de Empregos no Paraná. O estado criou 127.805 empregos formais em 2024 (alta de 46,7%), liderado pelo setor de serviços (60.968 vagas). Em 2025, já foram criadas 55.057 vagas, com destaque para comércio (+28,1%) e agronegócio (+21,3%). Curitiba lidera as contratações, seguida por cidades do interior. Mulheres ocuparam 52,3% das vagas em 2024, mas homens predominam em 2025 (53,7%). Jovens até 40 anos concentram 79,5% das oportunidades.

Informalidade

O Brasil tem 32,5 milhões de trabalhadores informais (31,7% da força de trabalho) – 19,1 milhões autônomos sem CNPJ e 2,2 milhões em plataformas digitais, que ganham em média 51% menos que os formais (R$ 2.084 vs R$ 3.145). Embora a informalidade tenha crescido 10% em 5 anos, o país atingiu recorde de empregos formais (39,4 milhões). As centrais sindicais cobram do governo regulamentação do trabalho por aplicativos e combate à precarização.

Classe Média

O Conselho Monetário Nacional regulamentou a ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida para famílias de classe média (renda até R$ 12 mil), permitindo o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal e a combinação de fontes de financiamento (FGTS e recursos privados). A nova faixa oferece financiamentos a juros de 10,5% ao ano, com prazo de até 35 anos e limite de R$ 500 mil para imóveis novos ou usados. A medida busca reduzir o déficit habitacional e dinamizar o setor da construção civil.