Ecossistemas do NP entre os melhores

Através do Sistema Regional de Inovação (SRI)

O Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro está entre os melhores ecossistemas do Brasil. O trabalho, pelo segundo ano consecutivo, foi um dos 56 finalistas do Prêmio Nacional de Inovação (PNI). A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira (26) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Sebrae, em São Paulo.

O PNI é a maior premiação de inovação do Brasil e tem o objetivo de incentivar e reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas empresas e Ecossistemas de Inovação (EI) que atuam no País. Esta edição contou com 3.005 inscritos de todo o Brasil, sendo selecionados 56 finalistas, com 39 empresas, oito pesquisadores inovadores e nove ecossistemas de inovação.

O SRI do Norte Pioneiro concorreu ao prêmio na categoria ecossistemas de pequeno porte. O troféu de primeiro lugar ficou com o Ecossistema de Inovação Pro_Move, do Rio Grande do Sul.

Mesmo sem alcançar o topo do pódio em 2023, como ocorreu no ano passado, quando o ecossistema venceu na categoria estágio inicial, o Prêmio representa o reconhecimento pelo trabalho articulado por entidades, lideranças e agentes públicos de 12 municípios da região.

Criado em 2016, o SRI atua para fomentar a cultura da inovação e estruturar projetos que visam promover o desenvolvimento econômico do norte pioneiro.

O trabalho conta com a participação de lideranças de 12 municípios: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Joaquim Távora, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Ibaiti, Jaboti e Carlópolis. A iniciativa visa criar ativos para o desenvolvimento regional com foco na inovação.

O presidente do SRI do Norte Pioneiro, Hugo Corrêa, diz que estar entre os finalistas é motivo de orgulho. Ele lembra que o ecossistema é formado por municípios pequenos – o maior deles tem cerca de 40 mil habitantes -, o que revela que é possível trabalhar a inovação de diferentes maneiras.

“Estamos acostumados a ver ecossistemas com muitos ativos tecnológicos e startups.

No Norte Pioneiro, estamos criando tudo isso do zero. Então, os frutos do trabalho aparecerão dentro de algum tempo, apesar de vermos crescer o número de startups e a retenção de jovens talentos”, argumenta.

Corrêa afirma que o SRI trabalha a pauta da inovação, em todos os municípios, como mecanismo de transformação social, e que o objetivo é conseguir a adesão das 30 cidades que formam o Norte Pioneiro. Uma das próximas ações do ecossistema é criar um calendário de eventos regional e fomentar a participação de todas as cidades, para que elas sejam contempladas com as ações voltadas para a inovação.

O consultor do Sebrae Paraná, Odemir Capello, destaca a importância de chegar, pelo segundo ano consecutivo, entre os finalistas do PNI. Segundo ele, este ano, o troféu ficou para um ecossistema que possui mais ativos, o que serve de aprendizado para o Norte Pioneiro.

“Nossa missão, enquanto ecossistema, é fomentar o desenvolvimento regional por meio da inovação, realizar um trabalho coletivo com um objetivo em comum, que está centrado, principalmente, na retenção de jovens talentos”, aponta.

Premiação – Quatro ecossistemas de inovação do Paraná foram eleitos os melhores em suas categorias na oitava edição Prêmio Nacional de Inovação. Além do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro, na categoria pequeno porte, entre as iniciativas paranaenses que alcançaram o pódio estão: o Bioma de Inovação de Maringá e o Sistema Regional de Inovação do Sudoeste, em médio porte; e o Vale do Pinhão, de Curitiba, em grande porte.