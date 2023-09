Nesta quarta-feira (13), uma solenidade no município de Londrina coroou a formação de 362 novos soldados da Polícia Militar do Paraná. O O Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, mais conhecido como Moringão, recebeu de forma calorosa os formandos e seus familiares, autoridades civis e militares e população local para uma manhã de celebração.

Todos os municípios do Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí receberam um reforço no efetivo policial.

Como parte de uma agenda de solenidades que ainda passará pelos municípios de Maringá e Cascavel, a formatura em Londrina soma-se aos soldados formados em Curitiba, na última terça-feira (12) e todos os eventos desta semana entregarão à população paranaense aproximadamente 2,5 mil novos policiais militares.

Submetidos à intensas 1575 horas de treinamentos e estudos, os novos soldados encontram-se agora preparados para serem empregados nas atividades de policiamento ostensivo. A formatura de hoje permitirá uma capilaridade ainda maior das ações da PMPR na área contemplada pelo 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), assim como os eventos desta semana permitem a ampliação do atendimento da Polícia Militar à população através das unidades e destacamentos espalhados no estado.

O Governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, prestigiou a solenidade ocorrida nesta quarta-feira, acompanhado pelo Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel veterano Hudson Leoncio Teixeira, pelo Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, Subcomandante da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer e Chefe do Estado-Maior da PMPR, coronel Valmor Anderson Pereira. Aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com a PMPR e com a Segurança Publica do estado. “Fazemos isso porque segurança pública se faz de duas maneiras: com capital humano, que é a presença física policial, e também com investimento em tecnologia e novos armamentos”, afirmou o Governador.

O Comandante-Geral da PMPR frisou a relevância da atividade policial militar na proteção da vida e integridade das pessoas, manutenção da ordem pública e enfrentamento da criminalidade. “Somos o esteio que protege diuturnamente a população contra os males que possam surgir nessa complexa e emaranhada teia de relações sociais, exigindo uma gama de predicados voltados a uma atuação que tenha por parâmetros os limites legais, ético-morais, mas acima de tudo, que tenham objetivos humanos”, disse o Comandante-Geral.

O coronel Jefferson Silva aproveitou a ocasião ainda para engrandecer o expressivo número de policiais femininas formadas na solenidade. “É um exemplo da forma como a sociedade tem demonstrado o respeito pela atuação policial e a forma como o trabalho de integração e inclusão nos aproxima dos anseios daqueles que desejam ingressar às fileiras da corporação”, afirmou ainda o Comandante-Geral da PMPR.

O Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson, se dirigiu diretamente aos formandos e formandas. Quebrando o protocolo da solenidade, momentaneamente, solicitou que a tropa se aproximasse do palanque das autoridades para que pudesse falar com mais proximidade com os novos soldados. “Vocês foram submetidos à uma série de treinamentos, físicos e mentais, que prepararam vocês para o pior, sem deixar de lado a sensibilidade e o amor ao próximo”, afirmou o Secretário, enquanto ressaltava que o preparo técnico para as missões sempre deve estar aliado ao olhar humano.

PRESENÇAS – Além das autoridades militares, prestigiaram a solenidade o Comandante do 2° Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), coronel Jefferson Luiz de Souza, o Comandante do 5° Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Marcos Tordoro e demais oficiais e praças da PMPR, ativa e da reserva. Dentre as autoridades civis que compareceram ao evento, destacam-se o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; e os Deputados Estaduais Alexandre Curi, Luiz Cláudio Romanelli e Cobra Repórter.