NP ganha mais um viaduto e sete pontes, destaca Romanelli

Obras atenderão oito municípios da região

O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, destacou nesta segunda-feira, 17, o resultado da licitação para reformar sete pontes, um viaduto e uma galeria de arcos metálicos nas rodovias estaduais do Norte Pioneiro.

“São obras que atendem oito cidades, essenciais para a circulação dos bens e serviços produzidos na região e para garantir melhor segurança aos paranaenses que usam as rodovias para as mais diversas atividades”, disse.

O consórcio OEs Norte Pioneiro apresentou proposta de R$ 7.651.898,85 que será analisada pela comissão de julgamento do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) com resultado que será publicado em diário oficial e no portal Compras Paraná. Oito municípios serão abrangidos pelas obras, atendendo mais de 144 mil moradores: Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Joaquim Távora, Salto do Itararé, Ribeirão Claro, Carlópolis, Santa Mariana e Itambaracá.

Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, além de nova pintura, entre outros.

O destaque é a obra na Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes), na PR-218, em Carlópolis, que faz divisa do Paraná com São Paulo. As melhorias na estrutura necessitam de mais da metade do orçamento previsto para o total do edital.

Serãp reformadas as pontes Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé, Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina, Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho, Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho, Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro, Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis, Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana, a galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá, e o viaduto Ferrovia na PR-092, em Joaquim Távora.