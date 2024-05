Região abre 28ª Sala do Empreendedor no Centro de ABATIÁ

Atendimentos presenciais aos MEI e produtores rurais começam a partir de 13 de maio

O norte pioneiro do Paraná inaugurou, nesta terça-feira (30), a 28ª Sala do Empreendedor. Agora, o município de Abatiá passa a oferecer atendimento, cursos e serviços para microempreendedor individual (MEI), produtores rurais e pessoas que desejam formalizar um negócio. O espaço, localizado na Rua Eloi Pereira S/N, em frente ao Calçadão da praça, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h40, a partir de 13 de maio.

Atualmente, o município possui 296 MEI formalizados e a expectativa é aumentar esse número com a oferta de soluções presenciais pela Sala do Empreendedor.

“Nosso objetivo é, até o final do ano, chegar a 400 MEI no município e tirar pessoas da informalidade, capacitá-las para melhorar a gestão dos seus negócios e para que participem das licitações públicas”, conta o prefeito de Abatiá, Nelson Garcia Junior.

A Sala do Empreendedor oferecerá orientações, consultorias e capacitações gratuitas com foco na melhoria da gestão das empresas. A consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos, explica que a formalização de novos negócios promove a geração de emprego e renda e fortalece o comércio local.

“Iremos ofertar capacitações para os empresários se tornarem mais competitivos no mercado, especialmente com ações de marketing digital. A Sala poderá atender, também, aos produtores rurais, com foco na participação nas compras públicas”, afirma a consultora.

A previsão é que, a partir do segundo semestre de 2024, o espaço comece a oferecer assessoria para o acesso a crédito, por meio de parceria com a Fomento Paraná.

A implantação da Sala do Empreendedor de Abatiá é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Sebrae/PR.