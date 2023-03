Turismo Religioso: Norte Pioneiro pode sediar sexto Fórum

Requisitos – Para que o município que tiver interesse, é necessário que esteja no Mapa do Turismo Brasileiro, contar com atrativos religiosos com fluxo de visitantes, apresentar como contrapartida infraestrutura adequada como auditório para 200 pessoas com palco, painel para projeção visual (Led ou projetor), sonorização no ambiente, cinco microfones, cinco poltronas no palco, técnico para operação do som e imagem durante o evento, internet no espaço, coffee break para dois dias de evento, suporte para água para os palestrantes e debatedores dos painéis, hospedagem para no mínimo cinco palestrantes e translado local.

Fórum – Ação idealizada em 2018 pelo Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná, o Fórum reúne profissionais envolvidos com o setor, entre destinos, iniciativa pública e privada, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas diversas, entre outros. O Fórum, realizado este ano no Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio, promove troca de experiências e conhecimentos entre especialistas em Turismo Religioso do Paraná, de diversos estados do país e do exterior.

Atunorpi– Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná é uma entidade civil, caracterizada como associação de natureza turística, cultural e ambiental e foi fundada em 19 de agosto de 2015. É a Instância de Governança Regional responsável pela Região Turística do Norte Pioneiro.

Atualmente a região é integrada por 16 municípios: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina.

Foto abaixo: Santuário Nossa Senhora das Graças, de Santo Antônio da Platina