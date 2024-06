Norte Pioneiro recebe quatro grandes feiras

Fescafé, Agrofest, Efapi e Frutfest

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou que a região do Norte Pioneiro terá quatro grandes feiras populares no próximo trimestre: Fescafé (4 a 7 de julho) em Ribeirão Claro, a Agrofest (31 de julho a 4 de agosto) em Santa Cecília do Pavão, a Efapi (14 a 18 de agosto) em Santo Antônio da Platina e a Frutfest (12 a 15 de setembro) em Carlópolis.

“As feiras reúnem shows, esportes como rodeio, exposições de produtos, equipamentos e alimentos, aquece a economia, movimenta várias atividades profissionais, são atrações turísticas e levam lazer e cultura à população. Acompanho as feiras, estou presente na maioria e elas são aprovadas pela população”, disse Romanelli.

Os organizadores estimam que as feiras devem movimentar mais de 300 mil pessoas e além do público em geral, são voltadas aos produtores rurais e empresários da região. “Já podemos falar em um circuito de feiras no Norte Pioneiro, com apoio das prefeituras, de órgãos como Sebrae e os sindicatos, sociedades rurais e as associações comerciais e industriais. As feiras mostram que o setor produtivo da região voltou com toda sua força e pujança”, disse Romanelli.

Fescafé

A 26ª edição da Fescafé (Expo Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária) espera mais de 50 mil visitantes em Ribeirão Claro entre 4 e 7 de julho no Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach, com 72 mil metros quadrados. A programação inclui shows musicais, rodeio profissional, exposições, praça de alimentação, eventos técnicos, leilão de gado e cavalgada, entre outras atrações. A entrada é gratuita.

No ano passado, a feira movimentou mais de R$ 4 milhões com expositores paranaenses e paulistas.”É um grande evento que faz parte do calendário oficial do Paraná e reúne os moradores das cidades da região e até do interior de São Paulo, o que é uma das principais características e o perfil das festas populares do Norte Pioneiro”.

Agrofest

Entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, a prefeitura de Santa Cecília do Pavão organiza a XXIV Agrofest que terá exposição do agronegócio, feira de produtos regionais e da agricultura familiar, parque de diversões, praça de alimentação e shows com entrada franca na tenda universitária e no palco principal do Centro de Eventos Enoch de Godoy. A programação tem ainda uma feira de serviços sociais, cavalgadas, trilheiros, churrasco fogo de chão, bingão e premiações.

“Essa festa marca o início das comemorações dos 64 anos de Santa Cecília do Pavão que será em 22 de novembro. É uma cidade extraordinária, muito bem administrada pelo prefeito Edimar Santos (PSD), presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e que agora terá R$ 4,4 milhões para asfaltar e iluminar todas as vias urbanas da cidade”, disse Romanelli.

Efapi

O Parque de Exposições Alício Dias dos Reis vai sediar a 52ª edição da Efapi (Exposição-Feira, Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina) de 14 a 18 de agosto. “A Efapi já se consolidou como uma das maiores feiras de porte no País e faz do Paraná referência nacional no setor de agroindústria. É também uma excelente oportunidade para os produtores rurais conhecerem novas tecnologias na área da pecuária e agricultura”, disse Romanelli.

A Efapi, diz Romanelli, não é somente lazer e diversão, com shows e rodeios, as grandes atrações da feira organizada pela Sociedade Rural do Norte Pioneiro com apoio da prefeitura. “Tem encontros, seminários técnicos, cursos, simpósios, palestras que trazem um diferencial de qualidade e torna a Efapi um espaço de busca de soluções e melhores alternativas de desenvolvimento das várias áreas da agricultura e da pecuária”, completou.

Frufest – A XII edição será na Ilha Ponciano de 12 a 16 de setembro em Carlópolis. “Além de movimentar as cidades da região, a Frutfest se destaca em nível nacional, que reconhece o trabalho inovador dos agricultores de Carlópolis”, afirmou Romanelli.

“A feira destaca a produção de frutas do Norte Pioneiro. Carlópolis é o maior produtor de goiaba do Paraná, responsável por quase 77% da produção estadual, e produz ainda café, morango, carambola, abacate, pitaya, figo-da-índia e lichia”, completou o deputado.