Norte Pioneiro recebe Rede399 nesta quarta

Votação de prioridades regionais

Nesta quarta-feira (16) o Governo do Estado leva o Rede399/Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná, projeto da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), em Santo Antônio da Platina, onde apresenta as principais ações da secretaria: o Plano Plurianual (PPA) e os programas Paraná Produtivo (Fase II) e Conecta399.

Entre os destaques dos encontros está a oportunidade que lideranças locais têm de debater e votar nas propostas que serão consideradas prioritárias na região.

O projeto é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) – Comissão de Orçamento (principalmente pelo projeto incluir o PPA), e conta com o apoio das governanças do Programa Paraná Produtivo.

SERVIÇO:

7.ª etapa do projeto “Rede399”

Santo Antônio da Platina

Dia: 16/08/2023 (quarta-feira)

Horários e locais:

13h30 às 15h00 – Reunião Técnica

15h00 às 16h45 – Evento da Rede399

Auditório do SEST SENAT (FOTO) na BR-153, KM 41, 970 – Fazenda Palmital – Santo Antônio da Platina

Atendimento à imprensa: 14h30, no local.