NORTE PIONEIRO se destaca em simpósio DE FRUTICULTURA

Região de Santo Antônio da Platina é a que possui o maior Valor Bruto de Produção

Com o objetivo de promover a integração da pesquisa, extensão rural, permitir a troca de experiências entre profissionais, formação de uma rede de ATER ( Assistência Técnica e Extensão Rural) de agricultores familiares, e desenvolvimento do Programa Fruticultura no Estado, aconteceu em Cascavel nos dias 25, 26 e 27 de outubro o V Simpósio Paranaense de Fruticultura.

A regional do IDR/Paraná de Santo Antônio da Platina, o gerente regional Mauricio Castro Alves, Edilene Preti Ferrari, Paulo Sérgio Beraldo de Moraes e Luiza Rocha Ribeiro Calixtro(agrônomos) participaram do evento apresentando o trabalho “Desenvolvimento da Fruticultura no Norte Pioneiro” e mostraram para o restante do estado o sucesso.

O trabalho foi baseado num plano bem estruturado. Na oportunidade, debatido com pesquisadores, técnicos da extensão rural, estudantes e universidades de todo estado os resultados, potencialidades e estratégias utilizadas para o desenvolvimento da fruticultura regional.

Segundo informações do Departamento de Economia Rural (DERAL) entre as Regiões Administrativas do IDR-Paraná que compõem a Norte do Paraná, a Região de Santo Antônio da Platina é a que possui o maior Valor Bruto de Produção (VBP) de Frutas, alcançando a marca de R$ 317.665.982,88 no ano de 2022 (Quadro abaixo).

FRUTICULTURA 2022- REGIÃO NORTE REGIONAL VBP (R$) % S.A.PLATINA 317.665.982,88 46 C.PROCÓPIO 204.878.364,32 29 APUCARANA 77.757.392,36 11 LONDRINA 53.745.340,72 8 IVAIPORÃ 43.350.486,46 6 TOTAL 697.397.566,74 100

O que chama bastante atenção é a evolução desse VBP ao longo dos últimos anos. Em 2015 o VBP da Fruticultura na região era de pouco mais de 172 milhões de reais, em 2018 sofreu uma leve queda, mas voltou a crescer até chegar nos números atuais (Quadro 2, abaixo).

Segundo o gerente regional Mauricio, além das condições edafoclimáticas (características do meio ambiente como clima, o relevo, a litologia, a temperatura, umidade do ar, radiação, tipo de solo, vento, composição atmosférica e chuva) da região e do alto desempenho dos agricultores, algumas estratégias adotadas pelo IDR-Paraná tais como, o fortalecimento das parcerias com as prefeituras que vem investindo na atividade, investimento na capacitação de técnicos e produtores, definição de espécies a serem fomentadas e o empenho do Sebrae no desenvolvimento das Indicações Geográficas (IGs) de morango e Goiaba contribuíram para o sucesso da fruticultura regional.

O IDR-Paraná entende que a qualificação dos técnicos e produtores é ponto chave para a profissionalização da atividade, por isso com a ajuda de seus parceiros promove regularmente inúmeros eventos que permitem a ampliação do conhecimento e troca de experiências sobre tudo que tange a produção de frutas.

A definição das espécies prioritárias a serem trabalhadas na região também foi importante, pois permite que se mantenha o foco e a concentração de esforços .

Com espécies bem definidas é possível promover uma melhor capacitação de técnicos para que possam prestar um serviço de alto nível aos produtores rurais.

A fruticultura é forte agregadora de renda em pequenas propriedades, pois possui alto valor bruto de produção por área, além de possibilitar a criação de agroindústrias familiares e abastecimento das já existentes. Promove melhoria da qualidade de vida dos produtores, favorece a sucessão familiar, a fixação das famílias no campo.

Para o futuro, espera-se transformar a região de Santo Antônio da Platina em um polo e referência estadual em fruticultura, dando oportunidade à novos produtores a ingressarem na atividade, incentivar a produção de frutas orgânica, e gerar meio bilhão de reais com a fruticultura regional em 2025.