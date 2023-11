Norte Pioneiro sedia 3º ‘Seminário Feliz Cidades’ sexta-feira

Na Casa de Cultura de Santo Antônio da Platina

O seminário ocorrerá das 8h às 18 horas (com intervalo para o almoço (na Casa de Cultura de Santo Antônio da Platina) e já com a confirmação de três secretários estaduais: Leandre Dal Ponte (deputada federal licenciada), da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Marcelo Rangel, secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital, e Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania.

Também deve contar com as presenças de deputados, como Cobra Repórter, prefeitos, vereadores de 44 municípios da Amunorpi e Amunop.

Pela manhã usarão a palavra autoridades públicas e no período da tarde ocorrem as palestras dos profissionais e técnicos para debaterem as questões dos idosos e das crianças.

O seminário será executado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CDPI), com apoio do Governo do Estado por intermédio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana (ITDH) e da Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, e da Pessoa com Deficiência (Cria). Também tem o apoio das Coordenações Regionais do Norte e Norte Pioneiro e Casa Civil Regional, através de Juarez Leal Daio.

Serão realizadas palestras de Adriana Santos de Oliveira, coordenadora de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa da Secretaria da Justiça e Cidadania; Sirlei Regina de Oliveira Soares, secretária de Assistência Social do município de Leópolis; Cineiva Campoli Tono, presidente do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana; Mirian Rodrigues Bonomo, vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina.

Também serão entregues homenagens à pessoas, instituições e empresas indicadas pelos promotores do evento, em virtude de suas atuações em favor dos idosos e das crianças, assim como será fornecido certificado de participação, valendo oito horas complementares aos que fizerem cadastro prévio pelo site da CDPI e participarem ativamente do evento.

LINK INFORMAÇÕES/CADASTRAMENTO SEMINÁRIO: https://www.defesadosidosos. org/seminario-norte-pioneiro- parana