No NORTE PIONEIRO está COMPROMETIDO abastecimento d’água

Nova queda de energia na captação de água de Jacarezinho; Barra do Jacaré ainda paralisada

Houve nova queda de energia no ponto de captação de água de Jacarezinho, enquanto técnicos da CPFL ainda estavam no local no fim da noite deste sábado (4). O sistema de abastecimento de água segue, portanto, paralisado e entrou na madrugada deste domingo (5), sem solução por parte da concessionária de energia.

Não há previsão de voltar a distribuir água na cidade, assim como em Barra de Jacaré, também sem energia.

A população precisa economizar água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

ABASTECIDOS – Em relação a situação crítica registrada nesta sexta-feira (3), foi possível voltar a operar e distribuir água em Conselheiro Mairinck, Siqueira Campos e Jundiaí do Sul, na madrugada do sábado (4), e nas cidades de Ibaiti, Cambará, Santo Antônio da Platina, Quatiguá e Guapirama ao longo do dia.

Clientes que tenha qualquer dificuldade no abastecimento do seu imóvel, devem registra reclamação pelos canais oficiais para envio de equipe técnica para verificação. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.