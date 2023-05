Em cinco cidades Norte Pioneiro terão Jogos de Aventura

Em Siqueira Campos, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro e Tomazina

Os Jogos de Aventura e Natureza (JANs) estão de volta. O evento é organizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte, com a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, com as prefeituras municipais e com o apoio das federações esportivas de cada modalidade.

Ativos desde 2019, os JANs contaram com a participação de mais de 150 mil atletas em seu formato de aplicação Competição, Apresentação e Participação, tendo realizado só no ano de 2022, em torno de 60 mil atendimentos.



A edição de 2023 tem como grande motivação o desenvolvimento de regiões por meio do esporte e vai contemplar mais de 50 modalidades. Os jogos serão realizados em quatro etapas:

JAN NORTE (junho): Londrina, Sertaneja, Sertanópolis, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul e Ibiporã

JAN FESTIVAL DE INVERNO (julho): Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina, Paranaguá e Guaraqueçaba

JAN CORREDOR DAS ÁGUAS (setembro/outubro): Porto Rico, São Pedro do Paraná, Paranavaí, Marilena, Maringá e Terra Rica

JAN ANGRA DOCE (outubro): Siqueira Campos, Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Tomazina e Tibagi

Para Tiago Campos, diretor de inovação e incentivo ao esporte, as 4 etapas dos Jogos de Aventura e Natureza prometem movimentar todo o estado através de competições, clínicas esportivas e apresentações. “Utilizando o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda e desenvolvimento econômico, a gente espera que o público compareça, participe e se divirta”, afirma.

A programação traz várias novidades como o Teqball – popular ‘futmesa’, o X1 – um jogo de futebol com apenas um jogador de linha e um goleiro em cada time, a natação em águas abertas, o pólo aquático, trail run e esportes à motor.

FESTIVAL DA FAMÍLIA

A expectativa é de que os Jogos de Aventura e Natureza recebam um grande público, portanto, a programação foi ampliada visando atender a comunidade local através de eventos como o Festival da Família.

Em parceria com a prefeitura de Londrina e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), o evento acontece nos dias 3 e 4 de junho, com a proposta de integrar a família e a comunidade através da garantia de direitos e fomentar a prática de atividade física para a comunidade. “O festival não vai apenas beneficiar a população em termos de saúde e bem-estar, mas também promoverá a integração social e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários”, afirma Muriel Tonin, Coordenador do Festival da Família.

O objetivo do programa é atender crianças, jovens, adultos, idosos e paradesporto para os municípios que sediarão os Jogos de Aventura e Natureza.

Serão ofertadas oficinas como Rugby, Flag Football, Skate, Teqball, Patinação, Beach Tennis, entre outras. Gincanas como “qual seu talento”, “desafio TikTok”, “pet mais lindo”, torneios relâmpagos, jogos de mesa (batalha naval, cara a cara, jogo da velha, pega vareta e uno) e competição indígena, além de atividades de palco como zumba, axé, sertanejo, kangoo jump, Treino Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) e shows de bandas locais também marcam presença.

O Festival da Família estará na abertura das quatro etapas dos Jogos de Aventura e Natureza:

Etapa norte: 03 e 04 de junho em Londrina

Festival de inverno: 8 e 9 de julho em Paranaguá

Corredores das Águas: 24 e 25 de setembro em Maringá

Angra Doce: 21 e 22 de outubro em Jacarezinho

JOGOS INDÍGENAS

Outra integração familiar que vai ocorrer durante o JANs é a parceria com os Jogos Indígenas, que farão parte da programação entre os dias 3 e 4 de junho, no Aterro do Lago Igapó, em Londrina. A proposta prevê 10 modalidades dos jogos tradicionais indígenas, além de apresentações culturais, pintura corporal e exposição de artesanatos produzidos por artistas indígenas, envolvendo as comunidades da Aldeia Água Branca e da Apucaraninha, do entorno de Londrina, além de outras etnias convidadas, de diferentes estados do país.

Denis Laurindo, Coordenador de articulação política da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial, povos e comunidades tradicionais, acredita que o principal fundamento para a organização dos jogos é o encontro, a celebração da vida e da força, daquilo que constitui o costume a tradição dos povos originários no estado do Paraná.

“Estarão reunidas ali as comunidades Kaingang, Guaranis e Xetás, três etnias que têm sua vivência no território paranaense. Essa mostra é um embrião de um projeto maior em parceria com o governo, para que essa celebração de tradição e cultura se estenda a 63 aldeias através do esporte”, conclui Laurindo.