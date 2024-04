Texto ESCLARECE o protesto no pedágio (RECORDE o VÍDEO)

Manifestantes negam ter forçado abertura de cancelas

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelas praças na região, acionou a Justiça depois de uma manifestação na quarta-feira (10). A Justiça Federal em seguida proibiu a ocupação das praças de pedágio de Jacarezinho. Segundo a decisão da última quinta-feira (11), quem desobedecesse seria multado em R$ 5 mil a cada hora.

Neste fim de semana, alguns moradores do distrito (que tem cerca de mil residentes) divulgaram uma Nota alegando que não agiram com intimidação nem violência. Confira abaixo:

O objetivo é esclarecer alguns fatos sobre as manifestações dos moradores do bairro de Marques dos Reis dos dias 11/04/2024 e 12/04/2024 ocorridas nas praças de pedágios da divisa do estado do Paraná com o estado de São Paulo e também os motivos pelos os quais queremos a isenção das tarifas do pedágio.

Nos dois dias em que houve as manifestações, em nenhum momento os manifestantes invadiram as praças de pedágio, impediram o tráfego e muito menos abriram as cancelas, a partir do momento em que chegamos no local, os funcionários fecharam os caixas e deixaram as cancelas abertas, possibilitando assim que os veículos passassem sem pagar, segundo informações essa é uma política da empresa mediante uma manifestação.

Então o que a mídia anda propagando, não é verdade, elas estão divulgando como se as manifestações não foram pacíficas, mas nos dois dias não houve nenhuma ação dos moradores contra funcionários ou patrimônio da empresa, a prova disso é que na primeira a Policia Federal ficou lá e em nenhum momento precisou agir, na segunda vieram Policiais Militares que também não precisaram agir contra a população.

As mídias se negaram a ouvir a vez da população, foram vários pedidos, mas sempre com a mesma resposta de que não poderiam fazer a reportagem.