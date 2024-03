Nova Gata da Semana é de JACAREZINHO

Ela é uma dedicada estudante de Fisioterapia

Gabriela Correia (vídeos e fotos), com 25 anos tem uma visão de mundo com o coração cheio de generosidade.

Cursando Fisioterapia, alia suas atividades do dia a dia dedicando-se à Secretaria de Assistência Social, personificando uma nova geração comprometida com o bem-estar da comunidade.

Para Gabriela, a verdadeira riqueza está na plenitude humana, independentemente de origem ou status. Sua essência iluminada enxerga em cada olhar triste uma oportunidade para semear a alegria e a cura.

Além de suas atividades laborais, Gabriela gosta de fazer trabalhos voluntários, viajar, estar com seus amigos, familiares e principalmente, mais próxima de Deus. “Eu sou uma eterna apaixonada pela vida, momentos, apaixonada por pessoas inteiras. Não me importa seu sobrenome, onde você nasceu, quanto carrega no bolso. Pessoas vazias são chatas e me dão sono.” afirma a mais Nova #GataDaSemana”