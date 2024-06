Nova UBS em Jacaré (imagens exclusivas)

Investimento de R$ 1,1 milhão

O Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (27) uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A unidade, instalada no Bairro Aeroporto, recebeu investimento de R$ 1,1 milhão, sendo R$ 750 mil da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o restante de contrapartida municipal.

A nova unidade conta com 311 metros quadrados e possui 24 salas, distribuídas entre consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem, abrangendo uma região de 4 mil moradores.

O secretário da Saúde, César Neves, participou da inauguração e falou sobre a importância da obra para a população. “A atenção primária é o principal ponto de acesso da população para os serviços de saúde. No Paraná, temos uma política de regionalização, de ampliar este acesso em todos os municípios. É isso que temos feito todos os dias, garantindo mais qualidade de vida para o paranaense”, disse.

O prefeito Marcelo Palhares ressaltou a parceria com o Governo do Estado, ao afirmar que é um dia histórico para a cidade. “Sabemos a diferença que uma unidade dessas faz na vida da população e é por isso que fomos atrás, junto ao governo estadual, buscar estes recursos para os nossos cidadãos. Sem dúvida um marco positivo para nossa cidade”, afirmou.