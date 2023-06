SAP : Novidades de empregos e cursos

Confira maiores informações abaixo

A Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina está realizando inscrições para o curso de Mecânica Industrial por intermédio da Carreta do Conhecimento. O curso será totalmente gratuito, com início dia 04/07/2023. Serão duas turmas de 18 alunos, com os seguintes horários:

Vespertino: 13:30 as 17:30 horas

Noturno: 18:30 as 22:30 horas

São requisitos idade acima de 16 anos e ensino fundamental completo.

A Carreta do Conhecimento ficará instalada em frente a praça da Vila Ribeiro e do CDTI. As inscrições podem ser realizadas na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Oliveira Motta nº. 1110 Centro.

Para maiores informações entrar em contato pelo telefone 3534-1000.

Veja ao longo do texto.

Além disso, o setor de Recursos Humanos da Yazaki estará na Agência do Trabalhador para realização de entrevistas, do dia 19 ao dia 23, para vaga de auxiliar de produção.

São requisitos ter idade acima de 18 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

A agência do trabalhador está realizando o agendamento das entrevistas, entre em contato pelo whatsapp 43 3534-1000 e agende a sua.