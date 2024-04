Troca de cargos na administração determinada pelo prefeito e a vice

Exclusivo: O agora ex-secretário de Saúde jacarezinhense, João Luccas Thabet Venturine (fotos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, com o prefeito Marcelo Palhares e a diretora da secretaria de Saúde local, Milene Pires Moraes ) é o novo Chefe da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Ele deve assumir oficialmente o cargo nesta sexta-feira, dia 19.

Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (2002) e mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paran(UENP).

Em contato na tarde desta quarta-feira com o Npdiario, recordou o período da pandemia, avanços na pediatria, autismo, Casa Rosa, e muitos projetos com o governo estadual, como a AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

“Estamos atendendo solicitação do prefeito da vice, Patrícia Martoni, e nos colocamos à disposição de toda a região”, assinalou.

João tem 44 anos e namora Maiara.

Foi secretário municipal de Administração (2010 a 2012) ,de Saúde (2012/2013);Assessor da Pró-Reitoria de Administração e Finanças PROAF (2014 – 2021) e Secretário Municipal de Saúde (2021 a 2024) da Prefeitura.

Substitui Marcelo Nascimento, que retorna ao cargo de secretário municipal de Saúde de Jacarezinho. Para a reportagem, ele declarou estar grato pela oportunidade, se desculpou por eventual falhas e também se mostrou otimista com a administração municipal e seus colegas da área.

A 19ª abrange 22 municípios: