Novo delegado de Joaquim Távora mostra dedicação e paixão ao trabalho

Nascido em Quatiguá, morou a vida toda em Siqueira Campos

Jean Paulo da Silva Brunhari é nascido em Quatiguá, porém morou a vida toda em Siqueira Campos. Estudou apenas em escolas Públicas do município e o ensino médio fez no CEPSAN, atual colégio Cívico Militar.

Desde criança seu sonho era ser Policial, e em 2010 realizou o desejo ao entrar na polícia militar, em que ficou até 27/07/2022, quando assumiu o concurso de delegado.

Assim que terminou o ensino médio cursou História na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná), porém, após entrar na PM viu a necessidade de estudar Direito, tendo em vista as necessidades da rotina policial.

Então, em 2014 ingressou no curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos (SP) e se formou em 2018, mesmo ano em que foi aprovado no exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e no concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Paraná.

Iniciou os estudos no final de 2019, e em 2021 obteve a primeira aprovação para Delegado no Rio Grande do Norte. No entanto, desistiu do concurso ao ser aprovado no concurso do Paraná.. Seis meses de curso de formação e a primeira lotação foi Joaquim Távora.

Jean, que possui 33 anos, gosta muito de ler, e sobre todos os assuntos. Como é da área de humanas, lê tudo sobre o tema. Porém, tem uma paixão pela física, e gosta muito de aprender sobre astronomia e física quântica, “precisamos ter a consciência de quem somos, e nossa insignificância perante o universo”, comentou durante visita ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Também gosta muito de música, sendo seu Hobby tocar violão, “mas, ultimamente está difícil achar tempo para isso, pois tenho trabalhado constantemente para conseguir desempenhar bem minhas obrigações profissionais”.

Desde que assumiu a Comarca, em janeiro, já foram mais de dez indivíduos presos, além de armas, drogas e diversas apreensões. Diz que “um ponto que procuramos dar enfoque na nossa atuação é o trabalho preventivo. É que não basta apenas prender o marginal, mas conscientizar a sociedade a fim de evitar a ocorrência do crime.

Com mais de 12 anos na polícia, cada dia é mais apaixonado pela profissão, “como dizia Aristóteles é o prazer no trabalho que aperfeiçoa a obra”