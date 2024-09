Novo incêndio em J. Távora (veja vídeo)

Dessa vez no Frigorífico Rajá

Um incêndio atingiu área de vegetação, pastagem e mata perto do Frigorífico Rajá na noite desta segunda-feira, dia nove, no KM 330 da Rodovia Governador Parigot de Souza, zona rural de Joaquim Távora. O fato aconteceu próximo da Frangos Pioneiro, que fica no KM 302,8 da PR-092, onde ocorreu um sinistro de grandes proporções no último domingo.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina informou, na madrugada desta terça-feira, que o incêndio no Rajá foi controlado. Queimaram apenas pastagens e mato (muito seco por causa da estiagem).

Tudo permanece sob controle.

A empresa foi fundada em 20/09/2000 e sua atividade econômica é abate de bovinos.

