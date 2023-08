Novo playground no Povoado da Platina

Prefeito Zezão acompanha a instalação

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, acompanhou na manhã desta sexta-feira, 18, a instalação de um novo playground infantil instalado no povoado rural da Platina.

Balanços, escorregadores, estruturas para escalada e áreas interativas estão sendo montados no local, numa iniciativa da administração municipal em instalar os brinquedos nos bairros, atendendo às crianças que não tem condições de se deslocar até o centro para usar os playgrounds instalados na Praça Central. Recentemente, um playground foi instalado na Praça do Núcleo Habitacional Dr. Jamidas (Serra Pelada), para atender a todas as crianças da região (Aparecidinho I, II e III, Alceu Garbelini, João Furtado, José Afonso, Vila Ribeiro e Santo ngelo.

“Estamos iniciando a implantação de mais um playground, que beneficiará todas as crianças desse povoado e da zona rural que se deslocam até aqui para frequentar a escola ou o CMEI(Centro Municipal de Educação Infantil). Nossa prioridade é investir em locais que proporcionem alegria e bem-estar às crianças. Queremos que o Bairro Platina seja um local onde nossos jovens possam crescer com segurança, saúde e aprendizado por meio do brincar”, destacou o prefeito Zezão.

A instalação do playground foi acompanhada também pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e viabilizado por meio da emenda do Vereador Luciano de Almeida.