Novo secretário de São Paulo agora é paranaense do Norte Pioneiro (ASSISTAM)

Ricardo Gomyde é natural de Ibaiti

Exclusivo: Ricardo Crachineski Gomyde, nascido há 54 anos em Ibaiti, foi indicado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, como o novo Secretário de Relações Internacionais substituindo o ex-ministro Aldo Rebelo, que deixou o cargo para coordenar a campanha de reeleição do atual chefe do executivo.

Ele foi deputado federal de 1995 a 1999, vereador por Curitiba em 2002. Em 2003, se licenciou para assumir a presidência da Paraná Esporte (função que equivalia a de secretário de Estado num dos governos de Roberto Requião) onde permaneceu até 2010. Em 2014, foi candidato ao Senado fazendo 12,51% (666.438) dos votos do Paraná.

No governo federal, foi assessor do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, no governo de Dilma Roussef, além de gestor da Copa do Mundo de futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

Ingressou na política pelo movimento estudantil nos de 1992 e 1993, como dirigente da União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi filiado ao PCdoB, de 1993 a 2017. De 2017 a 2022, esteve no PSB e depois ao PDT.