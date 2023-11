Natal: Npdiario faz campanha com RPC, SESC E PARCEIROS

Doações destinadas à instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, a RPC, Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, Câmaras da Mulher Empreendedora e o Npdiario (no Norte Pioneiro) convidam a população paranaense para mais uma corrente do bem: a 15ª edição da Campanha do Brinquedo. Com o tema “A Felicidade de uma criança não tem preço, tem solidariedade”, a iniciativa já acontece desde outubro e agora entra na reta final.

A ação solidária conta com a parceria logística também do Exército Brasileiro, do Secovi-PR e dos sindicatos empresariais do comércio filiados à Fecomércio PR, das Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio (CMEG) do estado, além de empresas do comércio de bens serviços e turismo e parceiros.

Podem ser doados brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, em postos de coleta disponíveis em todas as unidades do Sesc PR e do Senac PR, emissoras da RPC, além de estabelecimentos parceiros identificados com o cartaz da campanha.

Os itens doados serão destinados a instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social do estado. O intuito da iniciativa é levar alegria aos pequenos, além de um Natal mais feliz e solidário.

Em Santo Antônio da Platina o Sesc atua em várias vertentes, uma delas é trabalhar com grupos de Pessoas 60+, que buscam melhorar a sua qualidade de vida, resgatando o convívio, a participação social e o exercício da cidadania, por meio de práticas socioeducativas desenvolvidas no grupo.

São proporcionadas atividades físicas, de convivência e oficinas da memória promove-se integração, convívio e cidadania.

As atividades físicas tem por premissa a melhora da qualidade de vida e bem-estar, trabalhando principalmente o fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio, flexibilidade e aperfeiçoamento de capacidades físicas funcionais, a fim de garantir um envelhecimento mais saudável e ativo.

As oficinas da Memória tem por proposta a melhoria da qualidade de vida dos participantes, fortalecendo a memória com exercícios apropriados, através das expressões corporais e verbais, raciocínio lógico, estimulação visual e leituras, estudo de vivências, dinâmicas de grupo com jogos, atividades e exercícios que estimulem o raciocínio, abordando os diferentes tipos de memória e das demais funções de aquisição de conhecimento, tão importantes para a qualidade de vida. Esta será desenvolvida através de ações que visam despertar a atenção, concentração, percepção, memória, visualização e imaginação.