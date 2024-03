Nutri ensina como ampliar a imunidade

Confira dicas de especialista em emagrecimento e saúde intestinal



Ao contrário do que as pessoas pensam, não existe uma pílula mágica para aumentar a imunidade. Se existisse, todo mundo estaria fazendo uso. “Nós temos a tendência de procurar fórmula para tudo, e quando se trata da nossa saúde, principalmente em épocas de surtos de gripe, Covid, influenza, dengue…etc sempre queremos dar um jeitinho”, diz a nutricionista platinense Nayrana Chagas Vilas Boas (foto).

Ma, a verdade é que não existe nenhum alimento isolado, que faça esse trabalho de aumentar a imunidade. O que há são ações que podem deixar uma pessoa mais saudável e com a imunidade fortalecida. É simples. Cultivar hábitos saudáveis relacionados a alimentação como por exemplo: não fazer dietas muito restritas, consumir folhosos no almoço e jantar, frutas ricas em vitamina C como: mamão, laranja, acerola, goiaba e limão.

Procurar sempre manter os exames dentro das referências, níveis de vitaminas adequados para o bom funcionamento do organismo, e sem exceção, todas as vitaminas são importantes. Fazer exercícios regularmente, ter um sono de qualidade e principalmente: um intestino saudável.

~”Seu intestino é o grande responsável pelo seu metabolismo. E para quem não sabe, o metabolismo é um conjunto de reações que possibilitam o organismo manter suas funções vitais. E ter um intestino sadio é simples: comer comida saudável, beber muita água em torno de 2,5 litros ou mais, evitar alimentos ultraprocessados, incluir fibras na alimentação como: linhaça, chia, aveia, granola. O consumo de iogurte natural e kombucha também melhoram a saúde intestinal. Fique atento para isso: investir em sua saúde e ter um estilo de vida saudável é cuidar da sua imunidade e prevenir doenças”, arremata a profissional.

